Morar Bem: ter plantas dentro de casa garante mais qualidade de vida

Investir em uma decoração verde vai muito além de embelezar os ambientes. Em um mundo cada vez mais urbanizado, onde o contato com a natureza se torna cada vez mais raro, é fundamental apostar em decorações que priorizem as plantas. Afinal, além de deixar os espaços mais bonitos, as plantas trazem uma série de benefícios para o bem-estar de quem vive nesses locais.

Como a presença de plantas pode transformar um ambiente, tanto estética quanto funcionalmente, foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela arquiteta Paula Machado, que contou com a participação do arquiteto e urbanista especialista em arquitetura da paisagem, Fábio Assef.

Buscar soluções criativas para integrar as plantas à arquitetura, criando um espaço único e personalizado, é fundamental para garantir mais qualidade de vida para quem circula por essas áreas, trazendo mais conforto ambiental para o local.

"O principal do paisagismo é fazer essa integração com a arquitetura, além de trazer diversos benefícios ambientais, como trazer a natureza para perto, garantir conforto ambiental. Tudo isso influencia muito", destaca o arquiteto.

Qualidade do ar e bem-estar

Além de deixar o ambiente mais charmoso e aconchegante, as plantas trazem uma série de benefícios diretos à qualidade de vida. A ciência comprova que as plantas influenciam diretamente no humor e na saúde física. Elas purificam o ar, reduzem a ansiedade e o estresse, e ainda estimulam a produtividade e a criatividade. Para garantir um melhor resultado, o ideal é apostar em um maior número de plantas para o lar.

"O maior benefício que as plantas trazem em relação à qualidade do ar é aumentar a umidade relativa do ar. Quanto maior a quantidade de folhas nessa planta, mais ela vai ter a capacidade de filtrar o ar e produzir mais oxigênio. Para dentro de casa, quanto maior a quantidade plantas, melhor", destaca Fábio.

Para escolher as plantas, é importante levar em consideração o espaço onde elas serão colocadas, além de garantir uma área adequada para que os vegetais também se mantenham com saúde.

"O principal é montar a decoração do ambiente, ter um layout definido e selecionar os pontos onde serão colocadas as vegetações. Caso não tenha espaço no chão, podemos colocar um suporte pendurado. Algo a se pensar é sobre o tempo de cuidado dessa planta. Antes de escolher, é importante entender a rotina e disponibilidade da pessoa que vai cuidar. Tem que ver, também, se têm animais ou crianças em casa", explica o especialista.

Cuidados

Embora não seja um trabalho árduo, é preciso estar atento aos cuidados para que suas plantinhas cresçam cada vez mais fortes e bonitas. O arquiteto traz dicas para manter as plantas saudáveis no ambiente.

“São basicamente três coisas: a rega, adubação e iluminação. A iluminação a gente já sabe como faz. Basta seguir e respeitar direitinho o que a planta precisa. Já a rega, cada planta vai ter uma necessidade de quantidade de água. Sobre a adubação, a gente precisa se atentar a isso. Planta sem adubo, dá doença e praga”, destaca o profissional.

Para saber mais sobre a importância das plantas para garantir qualidade de vida nos ambientes, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.