Morar Bem: saiba como criar uma casa mais segura sem comprometer a estética e conforto

Quando se trata de projetar uma casa, a segurança é uma preocupação que não pode ser negligenciada. Mas além de manter o espaço seguro, é fundamental construir um lar que alie segurança e conforto, o que pode oferecer mais qualidade de vida aos moradores. Nesse sentido, a arquitetura e a decoração andam juntas quando o assunto é criar espaços agradáveis e ao mesmo tempo funcionais.

Como aliar segurança, estética e conforto em um projeto de um lar foi o tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela arquiteta Paula Machado, que contou com a presença do arquiteto e urbanista, especialista em tecnologia e sustentabilidade na arquitetura, Andrey Cazassa.

Na arquitetura contemporânea, é possível integrar medidas de segurança eficazes, de uma forma que não comprometa o visual do local ou a sensação de acolhimento de um espaço, trazendo novas perspectivas de materiais que podem ser utilizados para garantir um espaço seguro e bonito, como destaca o arquiteto.

"Antes, a gente se limitava a colocar uma grade com cadeado no portão ou uma cerca elétrica, por exemplo. Hoje em dia, nós temos uma versatilidade maior com materiais e a tecnologia ajuda muito nisso, como com a automatização. Com isso, a gente consegue ter uma flexibilidade maior, com um grande leque de opções que a gente pode incluir no projeto, deixando-o esteticamente bonito, sem comprometer a segurança", ressalta Andrey Cazassa.

Tecnologia como aliada

Tecnologia é uma grande aliada de projetos de segurança para o lar (Freepik.com)

As tecnologias são cada vez mais presentes e funcionais no dia a dia em diversas áreas. No universo da arquitetura isso não é diferente. Uma boa dica para manter um ambiente seguro, sem perder conforto e uma estética bonita, é apostar em itens tecnológicos.

“Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de itens, como uma fechadura eletrônica, pontos de câmera, portão automático, que eu considero uma opção maravilhosa para quem mora em casa, além das cercas elétricas, que, hoje em dia, nem utilizam mais fios, garantindo uma limpeza visual do espaço”, complementa o arquiteto.

Entre os espaços que mais necessitam na hora de pensar em segurança estão a fachada do imóvel, muro e setores íntimos. Além disso, ao pensar em segurança é fundamental levar em consideração espaços que apresentem algum tipo de risco para o dia a dia.

“A cozinha e o banheiro também são ambientes que a gente precisa ter uma atenção maior, já que nesses espaços são utilizados objetos cortantes, equipamentos que aquecem. É importante usar materiais que não comprometam a segurança de quem utiliza esses espaços”, enfatiza o arquiteto.

Para saber mais sobre como aliar segurança, estética e conforto em um ambiente, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.