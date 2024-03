Morar Bem: saiba como a iluminação pode influenciar nos ambientes

A iluminação é um elemento fundamental na decoração de qualquer ambiente. Além de criar atmosferas diferenciadas que resultam em conforto visual, funcionalidade e uma boa estética, a iluminação pode influenciar diretamente no humor, produtividade e na saúde.

Para muita gente, fazer a iluminação de um ambiente parece ser uma tarefa fácil. Porém, é essencial contar com a ajuda de um profissional na hora de implementar um esquema de iluminação adequado, o que pode evitar grandes erros. O arquiteto é peça fundamental na temática da iluminação por sua expertise técnica, analisando desde as necessidades do espaço até a escolha de luminárias e lâmpadas.

A importância de investir em uma boa iluminação foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pela jornalista Paloma Lobato, que contou com a participação do arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo.

O primeiro passo é entender que a iluminação influencia diretamente na percepção e funcionalidade dos espaços interiores. Por isso, é fundamental investir em uma iluminação que garanta os resultados esperados para o ambiente.

“Quando a gente fala de projeto de arquitetura, a iluminação é um ponto-base da formação e da composição do projeto. Eu tenho que ter um projeto bem resolvido, atrelado a uma iluminação e um bom paisagismo. Ela acaba se tornando peça desse tripé. A iluminação é um artifício que levanta um projeto, mas também pode acabar com um bom projeto. Ela tem que ser bem dosada para conseguir chegar a um efeito final esperado para o projeto”, destaca o arquiteto Caíque Lobo.

Uma boa iluminação deve levar em consideração as necessidades diárias de quem mora ou trabalha no ambiente, aproveitando a influência da luz natural para o espaço.

“Uma boa dica é ter a influência da luz externa, da luz natural e a gente vai fazer o complemento com os demais pontos do ambiente. É importante respeitar as necessidades de quem vive no local e os possíveis acionamentos dos pontos de iluminação. Cada ponto a gente trabalha de uma maneira”, ressalta o entrevistado.

Para saber mais sobre a importância da iluminação nos ambientes, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.