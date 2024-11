Morar Bem: o que é tendência no mercado imobiliário e como encantar clientes e ter sucesso em vendas

O mercado imobiliário está em constante transformação, impulsionado por novas tecnologias, mudanças nas expectativas dos clientes e tendências econômicas. Compreender as tendências e perspectivas futuras é essencial para investidores e profissionais do ramo. Afinal, para eles, estar atualizado com as evoluções não é apenas uma vantagem, mas uma necessidade para superar desafios e se posicionar um passo à frente.

Para se destacar nesse cenário, é fundamental não apenas estar por dentro das principais tendências, como também entender como essas mudanças podem impactar as vendas no setor. Encantar o cliente se tornou uma estratégia essencial para conquistar e fidelizar clientes em um ambiente cada vez mais competitivo. Para isso, é importante que os profissionais da área adotem táticas eficazes para conquistar novos compradores.

Como encantar o cliente e ter sucesso em vendas no mercado imobiliário foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo, que contou com a participação do consultor e gestor de ativos imobiliários, Emanoel Pimentel.

"O mercado imobiliário vive em constante evolução e é necessário a gente estar atento ao comportamento da sociedade, do nosso cliente. O que eu vejo, nos últimos anos, é um mercado imobiliário com muita tecnologia, inovação, sustentabilidade e a pauta social muito viva. E basicamente dentro desse contexto que o mercado imobiliário se faz presente nos últimos anos", ressalta Emanoel.

Entre as melhores práticas para encantar e fidelizar compradores, o consultor e gestor de ativos imobiliários destaca a importância de garantir um ambiente acolhedor para receber o cliente. "Uma orientação é criar um espaço diferenciado. Eu cito um exemplo de uma sala comercial que eu fiz um investimento, que hoje é onde funciona o meu escritório pessoal. Eu contratei um arquiteto, ele fez um projeto para a sala. Eu quis um projeto que saísse do convencional. Os clientes começaram a me visitar e a se sentir à vontade. Então, um ambiente bem elaborado, com um profissional que possa nos auxiliar, como um arquiteto, transformar um ativo imobiliário", explica o consultor.

Para ser um consultor imobiliário de sucesso, Emanoel destaca a importância de ter uma boa reputação no mercado. "Ter uma boa reputação é essencial para entrar em qualquer lugar e ser recomendado por clientes. Graças a Deus, ao longo desses 11 anos de carreira eu construí isso para me tornar referência no mercado. Então, o profissional que tem uma boa reputação, as portas se abrem. Além disso, é importante gerar experiência, ter conhecimento técnico, ter um pouco de conhecimento jurídico. Então, é uma somatória de fatores. Não é só uma formação. É um pouco de cada coisa que te coloca em destaque", ressalta.

Para entender melhor como as estratégias de encantamento do cliente podem aumentar as vendas no mercado imobiliário, acesse o episódio completo do videocast Morar Bem, um projeto de O Liberal, com o patrocínio da Quadra Engenharia.