Morar Bem: entenda a importância de identificar o perfil do cliente de imóveis de alto padrão

O mercado de imóveis de alto padrão exige uma compreensão profunda das necessidades e desejos de um público altamente seletivo. Esses clientes buscam mais do que apenas uma boa localização. Fatores como exclusividade, sofisticação e qualidade impecável em cada detalhe do empreendimento se tornam decisivos na hora de adquirir um imóvel.

O segmento de imóveis de alto padrão conta com diversos perfis de clientes, cada um com suas próprias expectativas e ambições, buscando imóveis que apresentem diferenciais verdadeiramente surpreendentes, atendendo às necessidades de cada um.

Os critérios de escolha dos clientes de imóveis de alto padrão e como se destacar nesse segmento tão competitivo foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo, que contou com a participação da designer e administradora de empresas, Cátia Zini.

Para a designer, o primeiro passo para identificar o perfil do cliente é definir o que é luxo. "Tem pessoas que pensam que luxo é ostentação. Mas para esse tipo de cliente, está claro o que é luxo, que é a tranquilidade de alcançar um estágio da vida que te dá o direito de escolher o que te traz conforto e bem-estar, sem pensar tanto no valor. A necessidade dele é buscar conforto", explica Cátia.

Entre os itens que não podem faltar em um empreendimento para atender as expectativas de um cliente estão os diferenciais funcionais, como destaca a designer. "Os diferenciais funcionais vão agregar para a vida do cliente são também muito importantes. Para esse público, o mínimo que a gente entrega é um bom acabamento. Então, um 'a mais' é fundamental para atrair esses clientes", ressalta.

A localização do imóvel também está entre os fatores decisivos na decisão de compra de imóveis de alto padrão. "Uma boa localização é essencial. Para este mercado, o cliente quer saber o que vai ter para ele se sentir confortável, qual experiência ele vai viver naquele lugar, assim como toda a família", complementa a designer.

