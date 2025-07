Morar Bem destaca os principais desafios e inovações do paisagismo na Amazônia

O paisagismo na Amazônia exige mais do que estética. É um diálogo constante com o meio ambiente, a cultura local e os desafios climáticos da região. Em um cenário marcado pela busca crescente por sustentabilidade e inovação, os projetos paisagísticos precisam reinventar suas estratégias para responder a esse contexto único.

Os principais desafios e as soluções criativas envolvidas em obras de grande porte na Amazônia, principalmente as relacionadas à COP 30, foi tema do episódio da websérie Morar Bem, apresentado pelo arquiteto e especialista em design de interiores e iluminação, Caíque Lobo, que contou com a participação do arquiteto da paisagem, Fábio Assef.

Entender como a técnica, o cuidado com o território e a inovação vêm construindo novos desafios para o morar bem na região amazônica é fundamental para pensar cidades mais humanas, integradas à natureza e preparadas para os desafios ambientais e urbanos que estão por vir.

Para o arquiteto Fábio Assef, um dos maiores desafios que um arquiteto paisagista enfrenta ao projetar áreas externas na Amazônia é o clima. "O principal de todos é o clima. Ao mesmo tempo que eu estou convidando alguém a desfrutar de uma área externa, eu preciso tornar aquele ambiente agradável para a permanência. Outro desafio é a falta de produção comercial de plantas amazônicas. A gente tem a falta de uma produção em grande escala", ressalta o especialista.

Com a COP30 chegando a Belém, muito tem se falado sobre sustentabilidade e urbanismo na Amazônia. Nesse contexto de visibilidade global, o paisagismo é fundamental para refletir a essência da região amazônica, como destaca o arquiteto.

“O que é importante do paisagismo, que a gente pode fazer para ter essa visibilidade global é simular projetos que chamem a atenção para o que se deve, mostrando a realidade da Amazônia”, complementa Fábio Assef.

