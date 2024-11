Mônaco Veículos traz a nova era dos híbridos Fiat para o Pará

Com a crescente procura por veículos mais sustentáveis, os carros híbridos e elétricos têm se destacado como alternativas viáveis aos veículos movidos a combustíveis fósseis, já que proporcionam benefícios, tanto para o meio ambiente quanto para a indústria automotiva.

Diante desse cenário, no sábado (09) a Mônaco Veículos, referência em vendas de automóveis Fiat no Pará e no Brasil, vai abrir as suas portas para apresentar os novos modelos híbridos que prometem transformar a experiência de dirigir, são eles: Fiat Pulse e Fastback T200 Hybrid.

Para celebrar esse momento importante, a empresa realizará um Open Door, evento de lançamento com um coffee break para todos os interessados, em alguns pontos de Belém, Ananindeua e Altamira. Os modelos serão apresentados ao vivo e com riqueza de detalhes. Além disso, o Fiat Pulse e o Fastback T200 Hybrid estarão em exposição no Boulevard Shopping.

Vale destacar que os Fiat Pulse e Fastback T200 Hybrid são modelos híbridos leves flex, capazes de oferecer desempenho, eficiência e, ainda, respeito ao meio ambiente, reduzindo a emissão de gases na atmosfera em até 15%. Os Veículos Utilitários Desportivos (SUVs) são ideais para quem busca economia e potência em opções modernas, com menor consumo e mais sustentabilidade.

Sucesso

Lançados nacionalmente no dia 6 de novembro, os novos Fiat híbridos já estão repercutindo na mídia, tornando-se objetos de desejo para muitos apaixonados por carros, com previsão para virarem sucesso de vendas em pouquíssimo tempo.

Para o público que deseja conhecer ou adquirir essas grandes novidades, a Mônaco Veículos estará à disposição nos seguintes endereços e horários:

Mônaco Veículos Belém

Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 2 - Umarizal, Belém- PA

09/11, às 8h

Mônaco Veículos Ananindeua

BR-316, Km3 - Guanabara, Ananindeua - PA

09/11, às 8h

Mônaco Veículos Altamira

Alacid Nunes, 3412 - Premem, Altamira - PA

09/11, às 8h

Exibição no Boulevard Shopping

Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Umarizal, Belém - PA Das 10h às 22h

Para saber mais sobre os veículos, clique aqui.