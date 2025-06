Mônaco Veículos realiza o Saldão Fecha Semestre com ofertas em SUVs e picapes Fiat

Para marcar o encerramento do primeiro semestre, a Mônaco Veículos lança a campanha Saldão Fecha Semestre, uma ação promocional com ofertas e condições especiais para quem deseja adquirir um veículo Fiat 0km. A promoção é por tempo limitado, válida até 30 junho em todas as unidades da concessionária no Pará.

A campanha destaca três dos modelos mais desejados da marca. A picape Fiat Toro Ultra 1.3 Turbo Flex, modelo 2025/2025, está sendo oferecida por R$ 178.990. Para os amantes de SUVs, há uma dupla de ofertas: o tecnológico Fiat Pulse Impetus, modelo 2025/2025, e o SUV Coupé Fiat Fastback Audace, modelo 2024/2025, ambos por R$ 141.990.

A Fiat Toro Ultra combina a robustez de uma picape com o luxo e a tecnologia de um SUV premium, sendo ideal para quem busca versatilidade. O Fiat Pulse Impetus atrai pelo seu pacote tecnológico completo e a performance do motor turbo, enquanto o Fiat Fastback Audace se destaca pelo design inovador e um dos maiores porta-malas da categoria.

A Mônaco Veículos reforça que esta é a oportunidade perfeita para garantir um Fiat novo com preços e condições facilitadas. E para tornar este final de semana de saldão ainda mais especial, a concessionária convida todos os clientes para um delicioso café da manhã junino neste sábado, dia 28 de junho, a partir das 9h.

Os interessados devem se apressar, pois o Saldão Fecha Semestre acontece até o final do mês de junho. Visite a Mônaco Veículos mais próxima e feche o semestre de carro novo.

Confira os endereços e contatos das unidades da Mônaco Veículos:

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - UMARIZAL - Belém-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira - PA-

0800 000 3148