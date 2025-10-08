Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Mônaco Veículos lança campanha ‘Largada Máxima’ com bônus de R$25 mil e preços abaixo do site

Ofertas especiais são válidas até o dia 15 de outubro

Conteúdo sob responsabilidade da Mônaco Veículos
fonte

Ação traz condições exclusivas para os clientes (Divulgação/Mônaco Veículos)

A Mônaco Veículos, concessionária Fiat, anunciou a campanha Largada Máxima com ofertas especiais válidas até o dia 15 de outubro. Com um conceito inspirado no universo do automobilismo, a ação convida os clientes a largarem na frente e aproveitarem condições exclusivas para adquirir um veículo zero quilômetro.

Ofertas em destaque na pista

A campanha destaca três dos modelos mais procurados da Fiat. O grande protagonista é o SUV Coupé Fiat Fastback Impetus, que está sendo ofertado por R$165.900,00 com um bônus de R$25.000,00 na avaliação de um veículo usado na troca.

Para os que buscam uma picape, a líder de vendas Fiat Strada Ultra está disponível com condições especiais e o diferencial da pronta entrega, permitindo que o cliente saia da concessionária com o veículo na hora.

Completando o time de ofertas, o Fiat Argo Drive 1.0, um dos hatches mais completos da categoria, está com preço abaixo do valor anunciado no site oficial da montadora, saindo por R$91.840,00.

Test Drive como atração principal

Um dos focos da campanha é a experiência do cliente. A Mônaco Veículos está convidando os interessados a realizarem um test drive para conhecer de perto a performance e a tecnologia dos modelos.

As ofertas são válidas até o dia 15 de outubro. Para mais informações ou para agendar um test drive, a concessionária disponibiliza a central de atendimento no número 0800 000 3148.

Confira os endereços e telefones das unidades da Mônaco Veículos:

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 – Umarizal - Belém-PA

Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 7,5 - Parque Verde

0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA

0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira - PA-

0800 000 3148

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

largadamaxima

monacoveiculos

monacooliberal2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda