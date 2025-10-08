Mônaco Veículos lança campanha ‘Largada Máxima’ com bônus de R$25 mil e preços abaixo do site
Ofertas especiais são válidas até o dia 15 de outubro
A Mônaco Veículos, concessionária Fiat, anunciou a campanha Largada Máxima com ofertas especiais válidas até o dia 15 de outubro. Com um conceito inspirado no universo do automobilismo, a ação convida os clientes a largarem na frente e aproveitarem condições exclusivas para adquirir um veículo zero quilômetro.
Ofertas em destaque na pista
A campanha destaca três dos modelos mais procurados da Fiat. O grande protagonista é o SUV Coupé Fiat Fastback Impetus, que está sendo ofertado por R$165.900,00 com um bônus de R$25.000,00 na avaliação de um veículo usado na troca.
Para os que buscam uma picape, a líder de vendas Fiat Strada Ultra está disponível com condições especiais e o diferencial da pronta entrega, permitindo que o cliente saia da concessionária com o veículo na hora.
Completando o time de ofertas, o Fiat Argo Drive 1.0, um dos hatches mais completos da categoria, está com preço abaixo do valor anunciado no site oficial da montadora, saindo por R$91.840,00.
Test Drive como atração principal
Um dos focos da campanha é a experiência do cliente. A Mônaco Veículos está convidando os interessados a realizarem um test drive para conhecer de perto a performance e a tecnologia dos modelos.
As ofertas são válidas até o dia 15 de outubro. Para mais informações ou para agendar um test drive, a concessionária disponibiliza a central de atendimento no número 0800 000 3148.
Confira os endereços e telefones das unidades da Mônaco Veículos:
Mônaco Veículos Belém
Av. Pedro Álvares Cabral, 2 – Umarizal - Belém-PA
Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 7,5 - Parque Verde
0800 000 3148
Mônaco Veículos Ananindeua
BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA
0800 000 3148
Mônaco Veículos Altamira
Av. Alacid Nunes, 3412 - PREMEM - Altamira - PA-
0800 000 3148
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA