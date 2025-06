Mônaco Motocenter lança ‘Saldão Fecha Semestre’, destacando a linha Honda CG com zero de entrada

Para fechar o primeiro semestre com chave de ouro e oferecer uma oportunidade única aos clientes, a Mônaco Motocenter lança o “Saldão Fecha Semestre”. A ação promocional, de curta duração, acontece entre os dias 25 e 30 de junho em todas as unidades da concessionária no Pará.

O grande destaque da campanha é a condição especial de entrada zero para a linha de motocicletas Honda CG, as mais vendidas e confiáveis do Brasil. A oferta é válida para os modelos CG 160 START, CG 160 FAN, CG 160 TITAN e CG 160 CARGO, atendendo a diversos perfis de motociclistas.

A campanha foi pensada para quem busca realizar o sonho da moto zero quilômetro. A CG 160 Start é a porta de entrada ideal para o mundo Honda, reconhecida pela sua economia e robustez. A CG 160 Fan é a parceira perfeita para a agilidade do dia a dia na cidade, enquanto a CG 160 Titan atrai pelo design mais esportivo e pela tecnologia embarcada. Já a CG 160 Cargo é a ferramenta de trabalho ideal para quem busca durabilidade e baixo custo de manutenção para impulsionar seus negócios.

A Mônaco Motocenter destaca que esta é uma oportunidade com prazo limitado, válida apenas durante os seis dias do Saldão. Os interessados devem se apressar e visitar a concessionária mais próxima em Belém, Capanema ou Abaetetuba para não perder a chance de fechar o semestre de moto nova com uma condição facilitada.

Confira mais informações e contatos das unidades da Mônaco Motocenter:

Mônaco Motocenter Belém

Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 7,5 - Parque Verde - Belém-PA

Telefone: (91) 3075-8400

WhatsApp: (91) 99104-7734

Mônaco Motocenter Capanema

Av. Barão de Capanema, 1803 - Areia Branca - Capanema-PA

WhatsApp: (91) 99104-7734

Mônaco Motocenter Abaetetuba

Av. Dom Pedro II, 372 - Centro - Abaetetuba-PA

Telefone:(91)37512752

WhatsApp: (91) 99104-7734