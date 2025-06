Mônaco Motocenter celebra São João e Dia dos Namorados com entrada zero em motos Honda

A Mônaco Motocenter entrou no clima de festa e romance com a campanha "Arraiá dos Apaixonados", uma oportunidade imperdível para quem sonha em acelerar de moto Honda zero quilômetro. Unindo a alegria das festas juninas com a paixão do Dia dos Namorados, a promoção oferece condições especiais e está disponível em todas as unidades da Mônaco Motocenter no Pará: Belém, Capanema e Abaetetuba.

O grande destaque da campanha é a oferta de entrada zero, que facilita a realização do sonho de ter uma Honda nova na garagem. Os clientes podem escolher entre modelos potentes e versáteis da linha Honda, como a XRE 300 SAHARA ADV, a XR 300L TORNADO e a XRE SAHARA, todas contempladas com a condição especial.

Para os apaixonados por aventura, a Honda XRE 300 SAHARA ADV é a escolha ideal, pronta para desbravar qualquer terreno com sua robustez e tecnologia. Já a lendária Honda XR 300L TORNADO se destaca pela incrível versatilidade, sendo a companhia perfeita tanto para o asfalto da cidade quanto para as trilhas de fim de semana. Por fim, a imponente Honda XRE SAHARA combina um design icônico com conforto superior, sendo a motocicleta perfeita para viagens e para quem não abre mão do estilo.

Quem deseja aproveitar a entrada zero no "Arraiá dos Apaixonados" deve se apressar, pois as condições vão até 30 de junho. Visite uma das unidades da Mônaco Motocenter em Belém, Capanema ou Abaetetuba e saia acelerando sua Honda nova.

A Mônaco Motocenter reforça seu compromisso em oferecer as melhores ofertas e serviços para os paraenses, sempre com a qualidade e confiança da marca Honda.

Confira o endereço e contato das unidades da Mônaco Motocenter no Pará:

Mônaco Motocenter Belém

Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 7,5 - Parque Verde - Belém-PA

Telefone: (91) 3075-8400

WhatsApp: (91) 99104-7734

Mônaco Motocenter Capanema

Av. Barão de Capanema, 1803 - Areia Branca - Capanema-PA

Telefone: (91)3462-5400

Mônaco Motocenter Abaetetuba

Av. Dom Pedro II, 372 - Centro - Abaetetuba-PA

Telefone:(91)37512752