Mirad Incorporadora apresenta o Smart Life, primeiro condomínio inteligente da Grande Belém

Na hora de escolher onde morar com a família, é preciso procurar um lugar que proporcione qualidade de vida, ofereça comodidade, segurança e conforto na rotina. Pensando nisso, a Mirad Incorporadora escolheu a dedo a localização de seu mais novo empreendimento, o Smart Life, primeiro condomínio inteligente da Grande Belém.

Localizado no principal vetor de crescimento urbano da Região Metropolitana de Belém, BR-316, ao lado do condomínio Lago Azul, o Smart Life será um condomínio completo e reunirá tecnologias avançadas e práticas modernas com foco na eficiência, produtividade e sustentabilidade em todo o ciclo de vida do projeto, desde a construção até a entrega.

Estrategicamente posicionado para oferecer o melhor em termos de conveniência, acessibilidade e bem-estar, o Smart Life é próximo a tudo: escolas, supermercados, hospitais, áreas de lazer e centros comerciais. Além disso, terá fácil acesso pelas avenidas João Paulo II, Três Corações e Mário Covas, reduzindo o tempo de deslocamento e proporcionando mais comodidade no dia a dia.

Viver em um condomínio completo e inteligente traz muitas vantagens, como amplas opções de lazer, serviços, facilidades e recursos tecnológicos que ajudam a direcionar melhor o tempo e a criar uma rotina mais leve e gostosa.

Entretenimento para toda a família

Morar em um condomínio é uma escolha inteligente e vantajosa para aqueles que buscam mais qualidade de vida, praticidade e muita comodidade. Adaptado a essa realidade, o Smart Life inclui ambientes para entretenimento, áreas verdes, de descanso, esporte e saúde. Tudo para proporcionar bem-estar aos moradores.

Com infraestrutura inovadora, o Smart Life oferece entretenimento para toda a família (Divulgação/Mirad Incorporadora)

Club Praia

O condomínio contará com cinco áreas espalhadas por todo o condomínio, sendo dois clubes, com duas piscinas e diversas opções de lazer, divididos entre o Clube Praia, Club House, o Espaço Facilities, Boulevard do Bem-Estar e o Boulevard das Crianças.

Área Club Praia é um dos destaques do condomínio (Divulgação/Mirad Incorporadora)

O Espaço Facilities é a área dedicada ao entretenimento e serviços, possui mais de mil metros quadrados e abriga o salão de festas com lounge para cerca de 60 pessoas; academia totalmente equipada; espaço kids; game lounge; espaço gourmet; espaço mulher; smart market; coworking; pet care; lavanderia automatizada, bicletário e exclusiva arena digital.

Salão de festas com lounge

Salão de festas com lounge do Smart Life é altamente sofisticado (Divulgação/Mirad Incorporadora)

Já o Club House, que reúne esporte, lazer e diversão em um só lugar, oferece em sua estrutura, piscina adulto com raia de 20m; piscina infantil; quadra de tênis; campinho de futebol; bar da piscina com churrasqueira e forno de pizza e deck solarium.

No quesito diferencial, o Clube Praia promete ser um dos ambientes mais concorridos. O espaço conta com uma piscina "praia de areia"; beach bar com deck; shoot out, arena de beach tennis; Family grill; kids square; casa da árvore; pet place e o confortável beach solarium.

Academia

O projeto inovador e exclusivo do Smart Life, conta ainda com o Boulevard das Crianças, onde haverá a mini city, espaço baby e playground; e o Boulevard do Bem-Estar, onde os futuros moradores terão à disposição outdoor fitness, ideal para a prática de exercícios físicos ao ar livre, um espaço que surge como opção de autocuidado, e a praça das árvores, ideal para dar uma pausa na correria do dia a dia.

Smart Life possui uma academia moderna e funcional (Divulgação/Mirad Incorporadora)

Contando com uma estrutura planejada e atrativa, o Smart Life está totalmente alinhado com a vida moderna e funcional, feito para famílias que prezam por privacidade, segurança, boa infraestrutura e lazer.

Sustentabilidade e economia fazem do Smart Life, o primeiro condomínio inteligente da Grande Belém

Não é de hoje que a Mirad Incorporadora se dedica a construir moradias sustentáveis, examinando não apenas os benefícios ambientais, mas também os impactos econômicos e sociais de seus empreendimentos.

Em seu mais novo lançamento, o Smart Life, o conceito de sustentabilidade está presente em todo o ciclo do projeto, na realização de ações que visam reduzir os impactos ambientais, potencializam a viabilidade econômica e proporcionam uma boa qualidade de vida de seus futuros moradores.

O Smart Life é o primeiro condomínio inteligente da Grande Belém e está estrategicamente posicionado na nova BR-316, próximo a supermercados, shoppings, hospitais e de fácil acesso às principais avenidas da região metropolitana de Belém.

Condomínio conta com diversas áreas voltadas para o bem-estar dos moradores, como o Espaço Zen (Divulgação/Mirad Incorporadora)

Energia limpa

Apostar em energia limpa e renovável é indispensável para a redução de danos ao meio ambiente. Sendo assim, o Smart Life contará com uma usina de energia solar, que será utilizada em sua área condominial, reduzindo, consideravelmente, a conta de energia e, ao mesmo tempo, gerando economia.

O cuidado com o meio ambiente perpassa ainda com a criação de áreas verdes e espaços de lazer ecologicamente planejados, que desempenharam um papel crucial na melhoria da qualidade do ar, agindo como filtros naturais que absorvem poluentes atmosféricos, o que é crucial para ambientes urbanos.

Abastecimento elétrico

A eletromobilidade emergiu como uma das mais promissoras soluções para enfrentar os desafios globais da mudança climática e da crescente demanda por transporte sustentável. Rumo a uma mobilidade mais limpa e sustentável, o condomínio do Smart Life contará com posto para recarga de carros elétricos.

Soluções como estas não apenas aumentam a comodidade, mas também possibilitam redução nos custos de energia, contribuindo para a construção de um ambiente residencial mais sustentável.

Smart Life: tecnologia e segurança em um só lugar

O primeiro condomínio inteligente da Grande Belém, o Smart Life, leva o selo da Mirad Incorporadora, que adota o uso de modernas tecnologias e soluções inovadoras para oferecer experiências mais inteligentes e agradáveis aos seus futuros moradores.

Estrategicamente localizado na BR-316, região em constante crescimento econômico, o Smart Life está próximo a serviços essenciais e comodidades diárias, além de fácil acesso a escolas de qualidade, hospitais, supermercados, ou seja, tudo para simplificar a rotina e tornar a vida mais prática.

Segurança inteligente

A segurança é uma prioridade no Smart Life. Por isso, além das tradicionais câmeras de vigilância, o condomínio contará com sistemas avançados, que incorporam tecnologias como reconhecimento facial e monitoramento em tempo real. Esses dispositivos garantem, além da detecção precoce de atividades suspeitas, também uma resposta rápida e eficaz em emergências, proporcionando tranquilidade e segurança aos moradores.

O primeiro condomínio inteligente da Grande Belém também será pioneiro na região por oferecer o serviço de monitoramento feito por drones. A tecnologia ajudará a detectar, prevenir e reagir a situações de emergência, além de auxiliar na manutenção do espaço público. Tudo isso, potencializará a segurança operacional, diminuindo a exposição ao risco, sendo também eficiente do ponto de vista energético e econômico, pois reduz os custos do condomínio.

Além do monitoramento por drone, o Smart Life contará com portaria inteligente e blindada, acesso por meio de biometria e identificação veicular, reforçando o cuidado com a segurança dos condôminos.

Os futuros moradores também farão uso do exclusivo Smart App, um aplicativo de gestão condominial, que disponibilizará o acesso às câmeras e monitoramento, liberação de visitantes e prestadores de serviços, atas de reuniões e controle de contas do condomínio.

São inúmeras as vantagens de se viver em um condomínio inteligente. No Smart Life você é possível ter tudo em um só lugar: maior segurança, mais comodidade, a otimização de processos e o uso racional de recursos e melhor qualidade de vida.

Smart Life: exclusividade e localização privilegiada

Sabemos que a localização de um imóvel é um dos fatores mais importantes na hora de escolher onde viver, além, é claro, da infraestrutura, segurança e conforto. Atenta a esses diferenciais, a Mirad Incorporadora lança o Smart Life, estrategicamente posicionado para oferece o melhor em termos de conveniência, acessibilidade e qualidade de vida.

O primeiro condomínio inteligente da Grande Belém já nasce próximo a tudo e atendendo todas as necessidades dos futuros moradores. Enfim, tudo combinado com amenidades e espaços de lazer de alta qualidade.

Inovador e exclusivo, o condomínio do Smart Life possui uma ótima localização (Divulgação/Mirad Incorporadora)

Inovação e exclusividade

O projeto moderno e inovador do Smart Life conta 163 unidades, lotes com metragens de 160 m² a 296 m² e uma área total de 44.058,29 metros quadrados, que em breve estarão disponíveis para vendas.

Espaço gourmet

Tudo no Smart Life foi elaborado pensando na funcionalidade dos espaços comuns, como a infraestrutura e acabamento dos mais de 20 ambientes de lazer, como o salão de festas, quadras, sala de ginástica e musculação, área das piscinas e também espaço de jogos, arena digital, game lounge, pet care, por exemplo. Todas as ruas e calçadas projetadas para acesso fácil as casas e a área de guarita e muros estruturados para preservar a segurança dos moradores com portaria inteligente, blindada, biometria, identificação veicular e monitoramento feito por drones.

Contando com uma estrutura tão bem planejada e atrativa, o Smart Life está totalmente alinhado com a vida moderna e funcional, feito para famílias que prezam por privacidade, segurança, boa infraestrutura e lazer. Por tudo que já falamos, as facilidades do empreendimento possibilitarão aos seus moradores direcionar melhor o tempo e a criar uma rotina mais leve e gostosa.

Smart Life possui Pet Care, que é uma área adaptada para cuidar dos animais (Divulgação/Mirad Incorporadora)

Smart Life: surpreendente e inovador

Criar inovações e adequá-las às novas necessidades e expectativas dos futuros moradores requer criatividade, conhecimento e atenção às atualizações. E esse foi o tripé que norteou o todo o processo de desenvolvimento Smart Life.

O novo e surpreendente Smart Life, primeiro condomínio inteligente da Grande Belém, ocupará o último grande terreno do bairro, o que lhe confere exclusividade e um valor diferenciado. Sua localização é realmente admirável, com fácil acesso pelas avenidas João Paulo II, Três Corações e Mário Covas. Ao mesmo tempo, o Smart Life é próximo a shopping centers, escolas, supermercados, hospitais e áreas de lazer.

Um rooftop para chamar de seu

Um dos destaques do Smart Life é a possibilidade de construção de um rooftop particular em cada unidade. Desfrutar de um espaço assim é sinônimo de exclusividade, que permite muitas possibilidades.

Um rooftop, é um espaço sofisticado e estrategicamente projetado que fica localizado no topo de empreendimentos, como no Smart Life. É uma tendência da construção civil que visa enriquecer a qualidade de vida e proporcionar experiências únicas aos moradores ou frequentadores do local.

Esses espaços podem variar amplamente em termos de design e funcionalidade, mas o objetivo é o mesmo: criar um ambiente agradável, convidativo e versátil, que possibilita a criação de espaços de convivência e lazer. São diversas as opções, como sala de jogos, piscina, academia, salão de festas, espaço gourmet, entre outros. Sim, o céu é o limite para quem tem um.

Experiência audiovisual diferenciada

Quando falamos em ineditismo, o Smart Life realmente entrega. A exclusiva arena digital promete ser um dos espaços mais concorridos do condomínio por oferecer uma melhor experiência audiovisual incrível. A sala será ponto de encontro dos que buscam por experiências imersivas dos jogos eletrônicos, cinema ou para assistir grandes eventos ao vivo. Um espetáculo à parte.

Arena digital

Os benefícios de ter uma moderna arena digital, incluem a criação de um ambiente social para interação entre os vizinhos, proporcionando momentos de lazer e cultura sem a necessidade de grandes deslocamentos. Além disso, esse tipo de instalação pode agregar valor ao imóvel, tornando-o mais atrativo para novos moradores.

Arena digital trata-se de um ambiente social para interação entre os vizinhos (Divulgação/Mirad Incorporadora)

Lazer ao ar livre

Moderno e inovador, o projeto do Smart Life é muito focado no conforto e no bem-estar dos seus moradores, incentivando um estilo de vida mais ativo e saudável. Por isso, o condomínio contará com dois ambientes tematizados, cuidadosamente projetados: Boulevard das Crianças e Boulevard do Bem-Estar.

Com uma proposta acolhedora e lúdica, o Boulevard das Crianças contará com a mini city, espaço baby e playground. Mais do que um simples passatempo, o espaço proporciona diversos benefícios para os pequenos moradores, como estímulo ao desenvolvimento (físico e mental), à socialização, além de uma alternativa mais saudável aos jogos eletrônicos.

Totalmente equipado, o Boulevard do Bem-Estar é dedicado à prática de esporte ao livre. Os futuros moradores terão à disposição outdoor fitness, um spa, que surge como opção de autocuidado e a praça das árvores, ideal para dar uma pausa na correria do dia a dia.

Contando com uma estrutura tão bem planejada e atrativa, o Smart Life está totalmente alinhado com a vida moderna e funcional, feito para famílias que prezam por privacidade, segurança, boa infraestrutura e lazer.

