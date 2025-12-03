Minha Casa, Minha Vida: como a nova ‘Faixa 4’ pode facilitar sua conquista do Village Natureza

Em maio deste ano, houve a criação da Faixa 4 do programa Minha Casa, Minha Vida, que tem o objetivo de facilitar a conquista da casa própria para a classe média brasileira. A nova faixa facilita o acesso à casa própria com condições diferenciadas, taxas de juros menores e maior prazo de pagamento. Um dos empreendimentos que se encaixam no programa é o Village Natureza, localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua.

De acordo com Rafael Mello, gestor comercial do Village Natureza, agora o programa Minha Casa, Minha Vida abrange um público mais amplo, inclusive famílias com renda mensal de até R$ 12 mil. Além disso, houve ajustes que tornam o processo mais acessível e ágil, beneficiando tanto o comprador quanto o setor da construção civil.

“As novas condições de financiamento, com taxas reduzidas e prazos mais longos, permitem que a prestação do financiamento seja muito próxima ao valor de um aluguel, em muitos casos, até menor. Isso dá à família a oportunidade de converter um gasto mensal em investimento patrimonial, conquistando segurança e estabilidade. É uma forma concreta de transformar o sonho da casa própria em realidade”, explica Rafael Mello.

Village Natureza

O Village Natureza é um empreendimento completo, com uma estrutura de lazer e conforto raramente vista em produtos da categoria. O condomínio conta com piscina, academia, salão de festas, playground, áreas verdes, sauna, quadra gramada, elevador, varanda em todas as unidades e suíte reversível.

Segundo Karla Ferreira Almeida, gerente comercial da Canopus, o empreendimento é voltado para casais com um ou dois filhos, que tenham renda a partir de 4 mil reais.“É um excelente lançamento para o momento de mudanças dentro do programa do Governo Federal, que facilita o investimento em 36 meses, empreendimento super bem localizado, confortável com muito itens que proporcionam o bem-estar e segurança para as famílias”, explica Karla Ferreira.

