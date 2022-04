Mesa de Páscoa: confira como montar a sua

O clima de Páscoa está no ar e a composição da mesa para celebrar essa data com a família e amigos é algo importante, pois é uma forma de receber os convidados com carinho. Um passo essencial para montar uma linda mesa é escolher os itens de acordo com os alimentos que serão servidos. O Magazan possui um mix de produtos que ajuda a tomar essa decisão com bom gosto e qualidade.

A personal table decor, Sanny Alberio, explica que antes de decorar a mesa é necessário pesquisar sobre as preferências dos convidados para o almoço ou jantar de Páscoa.

Personal table decor destaca que decoração de mesa envolve pesquisa e afeto (André Oliveira/ O Liberal)

“Se vai receber crianças, é bom colocar muitas lembrancinhas na mesa. Se vai receber apenas adultos, não há necessidade de usar tantos itens lúdicos. No caso de convidados religiosos, invista em elementos que mostrem espiritualidade”, orienta.

Confira, a seguir, dicas para montar uma linda mesa de Páscoa:

1. Invista em louças adequadas: primeiramente, é preciso pensar na louça que será usada. Ela deve ser escolhida de acordo com o que será servido para os convidados. Geralmente, na Páscoa o alimento principal é o peixe, sendo necessário optar por talheres de peixe e pratos rasos;

2. Ofereça mimos aos convidados: uma forma de acolher os convidados de maneira carinhosa é colocando pequenos mimos na mesa, como coelhos, ovos de pelúcia ou itens religiosos;

Brindes na mesa representam carinho pelos convidados (André Oliveira/ O Liberal)

3. Arrume os talheres corretamente: de acordo com as regras de etiqueta, as colheres e facas devem sempre ficar do lado direito do prato e o garfo sempre do lado esquerdo. Já a colher para sobremesa, deve ser colocada na parte superior do prato;

4. Organize as taças: as taças devem ser escolhidas conforme as bebidas que serão servidas. Se você vai servir água e espumante, as taças devem ser para essas bebidas e precisam ficar lado a lado;

5. Aposte em cores claras e harmonia: normalmente, as cores mais claras são indicadas para a Páscoa, como amarelo, azul claro e rosa. Além disso, elementos como jogo americano e guardanapos precisam estar em harmonia.

