Meningite meningocócica: Alta de letalidade reforça urgência do diagnóstico e da vacinação em dia⁴

Febre, dor de cabeça e náuseas. Sintomas de infecções comuns, mas que podem esconder a meningite, doença grave caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, causada por vírus, bactérias e fungos. 1-3

Por evoluírem de forma agressiva e letal, as meningites bacterianas são as mais severas. O principal motivo de alerta é a meningite meningocócica, provocada pela bactéria Neisseria meningitidis (meningococo), capaz de se agravar rapidamente no organismo. 1-3

As crianças são o público com maiores complicações e o tratamento exige urgência. Um dos sinais clássicos é a rigidez da nuca, mas que pode ou não estar presente no quadro inicial. Por isso, os cuidados preventivos devem ser redobrados e, em caso de suspeita, o médico deve ser consultado para a adoção da melhor conduta. 1,2

“Em cerca de 60% dos pacientes abaixo dos dois anos não tem a rigidez do pescoço. Então é preciso estar atento a outros sinais, como manchas arroxeadas pequenas na pele e alterações neurológicas, como sonolência e agitação” 1,10 , explica o pediatra Marcos Reis Gonçalves (CRM 6385 AL).

Já o infectologista Juarez Cunha (CRM 11928 RS) destaca que os sintomas podem se agravar muito rápido. “Entre 12 e 24 horas, a pessoa pode evoluir de um quadro inicial que seria febre e dor de cabeça até apresentar complicações como a meningococcemia, se espalhando para o restante do corpo” 10 , alerta o médico.

Ainda segundo os especialistas, quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores são as chances de sucesso no tratamento. A investigação inclui análise do líquor, obtido por punção lombar, além de exames laboratoriais e de imagem. 1,3,8

Importância da vacinação completa

Somente de janeiro a junho de 2026, o Ministério da Saúde registrou 533 casos de Doença Meningocócica, dos quais 108 foram a óbito por causa da doença. 4

A letalidade é uma das maiores preocupações, principalmente em períodos de surtos.2 “Como qualquer doença respiratória, a frequência de transmissão aumenta em ambientes fechados. Mas para a meningite é importante que as pessoas tenham os anticorpos prontos, que são desenvolvidos a partir das vacinas que são ferramentas super seguras e eficazes para a proteção” 2,11 , sinaliza Juarez.

A vacinação é uma das melhores formas de prevenção. 11 (Divulgação)

Há 13 sorogrupos identificados da meningite meningocócica, sendo os mais comuns os sorogrupos A, B, C, W, X e Y. Cinco desses, podem ser preveníveis através da vacinação: A, B, C, W e Y. 5,9

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece gratuitamente vacinas contra 4 dos sorogrupos preveníveis por vacinação (A, C, W e Y). A vacina meningocócica C para crianças de 3 e 5 meses de idade, e a vacina meningocócica ACWY em dose de reforço aos 12 meses e para adolescentes de 11 a 14 anos como dose única ou reforço conforme situação vacinal. 6,7

Já no setor privado, existem vacinas contra 5 dos sorogrupos: os 4 disponíveis para prevenção no PNI + o sorogrupo B, que atualmente é o principal causador da doença meningocócica no Brasil. As sociedades médicas recomendam a vacinação meningocócica B e ACWY em esquema aos 3, 5 e 12 meses de vida, com reforço de ACWY entre 4 e 6 anos. E, para adolescentes não vacinados previamente, duas doses das vacinas ACWY e B. 4,6,7, 12

Marcos Reis alerta que o sorogrupo B é o que tem acometido mais pacientes e recomenda que os cuidadores imunizem as crianças. “Estamos vendo que é o mais frequente e está matando pessoas, principalmente bebês, que ficam mais graves.” 2,4 , diz o pediatra.

NP-BR-AVU-PRSR-260007 – Agosto/2026

Material dirigido ao público geral. Por favor, consulte o seu médico.

Referências:

1. SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Família SBIm. Doença meningocócica. Disponível em: <https://familia.sbim.org.br/doencas/doenca-meningococica-dm>. Acesso em: 11 ago. 2026.

2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Newsroom. Fact Sheets. Details. Meningitis. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/meningitis> Acesso em: 11 ago. 2026.

3. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde de A a Z. Meningite. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/m/meningite>. Acesso em: 11 ago. 2026.

4. Ministério da Saúde. Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica. Painel Meningite. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt- br/composicao/svsa/cnie/painel-meningite. Acesso em: 11 ago. 2026

5. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Perguntas e respostas sobre vacinas meningocócicas. Disponível em: https://www.sbp.com.br/pediatria-para-familias/vacinas/perguntas-e-respostas-sobre-vacinas-meningococicas/. Acesso em: 11 ago. 2026.

6. SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação SBIm Criança 2026–2027. Disponível em: https://sbim.org.br/images/crianca-Calend-SBIm-2026-27-260619.pdf_2026-06-19.pdf. Acesso em: 11 ago. 2026.

7. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Calendário de vacinação da SBP 2026/2027. Disponível em: https://www.sbp.com.br/?acervo_download=1&post_id=63953&nonce=e3315eade0&sbp_nonce_refresh =1. Acesso em: 11 ago. 2026.

8. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Meningite (Doença Meningocócica). Brasília (DF); 2025. Disponível em:https://www.saude.df.gov.br/meningite/. Acesso em: 11 ago. 2026

9. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Vigilância das pneumonias e meningites bacterianas em crianças menores de 5 anos. Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52718/9789275721896_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y> . Acesso em: 11 ago. 2026

10. THOMPSON, M. J.; NINIS, N.; PERERA, R. et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. The Lancet, v. 367, p. 397–403, 2006. Acesso em: 11 ago. 2026

11. FIOCRUZ. Portal Fiocruz: Meningites. Disponível em: <https://fiocruz.br/taxonomia-geral-05- doencas/meningites>. Acesso em: 11 ago. 2026

12. SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de vacinação SBIm Adolescente 2026–2027. Disponível em:https://sbim.org.br/calendario-de-vacinacao/adolescentes-10-a-19-anos