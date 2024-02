Meios de pagamento: saiba como escolher o ideal para as compras em 2024

Comprar e vender é algo que faz parte da rotina de qualquer pessoa. Nesse processo, é importante saber escolher os melhores meios de pagamento tanto para quem compra quanto para quem vende. O Sicredi traz dicas importantes para ajudá-lo a escolher os meios de pagamento ideais para as compras ao longo de 2024.

O primeiro passo é entender que os meios de pagamento são formas utilizadas para enviar e receber dinheiro em troca de produtos ou serviços, que podem ser eletrônicos ou físicos.

Entre os mais utilizados no mercado estão cartões de crédito, cartões de débito, PIX, dinheiro e boletos. Para manter a organização do negócio, o mercado ainda oferece aos empreendedores opções como o PAGFOR, que agiliza o pagamento a fornecedores e a folha de pagamento, que torna a empresa mais organizada e poupa tempo no pagamento dos colaboradores.

"A escolha do meio de pagamento ideal vai muito de encontro à capitalização da empresa e de qual momento ela se encontra. Por exemplo, uma empresa nova tende a investir mais na expansão, buscando ter seus recebíveis de forma mais rápida. Também podemos analisar qual tipo de atividade a empresa exerce e seu ticket médio. O meio de pagamento mais usual é a maquininha de cartão de crédito para empresas e o cartão de crédito para as pessoas físicas, possibilitando um aumento do poder de compra e negociação", destaca a assessora de produto e serviços do Sicredi, Francielle Oliveira.

Antes de fazer a escolha dos meios de pagamento que serão adotados em um negócio, é importante que o empreendedor analise alguns fatores que podem fazer toda a diferença.

"Para escolher o meio de pagamento ideal, primeiramente é necessário entender como se comporta o público-alvo, levando em conta a facilidade de pagamento da mercadoria. Quando falamos em facilidade, é fundamental considerar esse indicador na experiência do cliente. É importante também levar em consideração a área de abrangência e disponibilidade do meio de pagamento disponível para agilidade do público-alvo", ressalta a especialista do Sicredi.

Entre as opções de pagamento mais utilizadas no dia a dia estão os cartões de crédito e de débito. Outro meio de pagamento que vem sendo cada vez mais usado é o PIX. Quando o assunto é compras à vista, essa ferramenta se tornou a queridinha entre os brasileiros. Ainda assim, é importante analisar o meio de pagamento que melhor se encaixa para a empresa.

"Leve sempre em consideração a segurança que o meio de pagamento que você utiliza lhe traz, buscando ter o máximo de proteção para fugir dos golpes. Analise se possui e quais são as taxas cobradas para a utilização do meio de pagamento escolhido. Conheça os benefícios ofertados pelo meio de pagamento oferecido, pois hoje possuímos várias opções e temos que buscar o que é melhor para nosso negócio", explica a assessora do Sicredi.

Com o Sicredi, você tem liberdade para escolher como pagar suas compras, trazendo soluções seguras e que se encaixam em todos os momentos da sua vida. Conheça todas as opções que o Sicredi oferece!