Meio ambiente: AP adota práticas sustentáveis e transforma resíduos orgânicos em adubo

Adotar ações sustentáveis no dia a dia fundamental para conservar o meio ambiente. Uma forma de gerar mudanças na rotina é adotar atitudes simples que podem fazer toda a diferença, como o trabalho que a Assembléia Paraense vem adotando, por meio da transformação dos resíduos orgânicos, produzidos nos restaurantes Central e Toc Toc, em adubo nutritivo para as áreas verdes do clube.

Os alimentos produzidos nos restaurantes da AP deixam de ser descartados de forma convencional para aterros sanitários, gerando gases de efeito estufa e poluindo o solo, para dar um novo ciclo à vida. Por meio da compostagem, um processo natural que enriquece o solo, a Assembléia Paraense vem transformando restos de alimentos em adubo orgânico rico em nutrientes.

Benefícios

Além de produzir um adubo excelente, a compostagem traz uma série de benefícios para o meio ambiente, como a diminuição do mau cheiro do lixo e aparição de insetos, enriquecimento do solo com adubo de qualidade, entre outros. Confira as principais vantagens de investir na compostagem:

Redução do impacto ambiental: a compostagem diminui drasticamente a quantidade de resíduos enviados aos aterros, combatendo a emissão de gases do efeito estufa e a poluição do solo;

Solo mais saudável: o adubo orgânico nutre e revitaliza o solo, promovendo o crescimento de plantas mais fortes e resistentes a pragas e doenças;

Economia circular: o adubo produzido é utilizado nas próprias áreas verdes do Clube AP, fechando o ciclo e otimizando recursos.

A iniciativa piloto tem gerado bons resultados, e o próximo passo é estender a prática em todos os restaurantes da AP, o que vai contribuir, cada vez mais, para um futuro mais verde e sustentável.