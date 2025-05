Mega Feirão Grupo Mônaco fecha o mês com ofertas imperdíveis e programação especial para os clientes

Nesta sexta-feira, 30, e sábado, 31, o Grupo Mônaco realiza mais uma edição do tão esperado Mega Feirão Grupo Mônaco, levando condições exclusivas para clientes de todas as concessionárias do Grupo Mônaco espalhadas pelo país. O evento terá uma programação especial com super ofertas, aperitivos e música nas concessionárias, além de condições especiais que vão fazer os clientes saírem satisfeitos de chave na mão.

Para quem está buscando um veículo novo, a grande estrela é a Fiat Strada Volcano por apenas R$ 126.990, já incluindo o cobiçado Pack Volcano Plus. Os amantes de motocicletas não ficam de fora: a Honda XRE 300 Sahara está com condições especiais com zero de entrada, perfeita para quem quer começar sua próxima aventura.

Tem caminhão Volskwagen? Ele merece cuidado de ponta a ponta, para os donos de veículos maiores a Mônaco Diesel apresenta oportunidades como as ofertas do VW Meteor 29.530, saindo a R$ 684.000 e o VW Delivery 11.180 ano 24/25 que sai por R$ 384.000,00 no Mega Feirão, ambos saindo abaixo do valor de fábrica. E mais, na compra de óleo e filtro lubrificante no balcão, os clientes ganham mão de obra na oficina grátis e um checklist com 15 itens.

O clima de oferta promete agitar todas as concessionárias do Grupo nesses dois dias. Além de aproveitar os preços baixos, os clientes poderão curtir uma programação especial com música ambiente e aperitivos enquanto fecham seus negócios.

Não perca essa chance! Visite uma das concessionárias Mônaco Veículos, Mônaco Diesel ou Mônaco Motocenter nos dias 30 e 31 de maio e aproveite para conhecer todas as condições especiais.

Confira abaixo os endereços e faça parte desse grande feirão!

Mônaco Veículos Belém

Av. Pedro Álvares Cabral, 2 - Umarizal - Belém-PA. Contato: 0800 000 3148

Mônaco Veículos Ananindeua

BR 316, Km 02, S/N - Guanabara - Ananindeua-PA. Contato: 0800 000 3148

Mônaco Veículos Altamira

Av. Alacid Nunes, 3412 - Premem - Altamira - PA- Contato: 0800 000 3148

Mônaco Diesel: BR-316, s/nº - KM 06 - Águas Lindas, Ananindeua. Contato: (91) 3075-5006 | (91) 3075-5003

Mônaco Motocenter: Belém - Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 7,5 - Parque Verde. Contato: (91) 99104-7734

Mônaco Motocenter Capanema: Av. Barão de Capanema, 1803 – Centro. Contato: (91) 99104-7734

Mônaco Motocenter Abaetetuba: Av. Dom Pedro II, 372 - Centro - Abaetetuba-PA. Contato: (91) 99104-7734