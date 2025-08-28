Mega Feirão do Grupo Mônaco promove um nocaute nos preços

O Grupo Mônaco já confirmou as datas do esperado Mega Feirão: 29 e 30 de agosto. Mas atenção: as ofertas iniciaram dia 25 de agosto, em todas as concessionárias! A campanha traz ofertas simultâneas e por tempo limitado nas concessionárias Mônaco Veículos (veículos Fiat), Mônaco Motocenter (motocicletas Honda), Mônaco Diesel (Caminhões e Ônibus Volkswagen) e Mônaco Locação (veículos leves e pesados).

Oportunidade na Mônaco Veículos

Para quem busca uma picape, destaca-se a Fiat Strada Ultra, o veículo mais vendido do Brasil, com um desconto especial: de R$147.500 por $138.990. A oferta é válida para o modelo 2025/2025.

Condições especiais na Mônaco Motocenter

Na Mônaco Motocenter, a oferta de nocaute é para a Honda CG Titan. A motocicleta pode ser adquirida por apenas R$19.990.

Força total na Mônaco Diesel e Mônaco Locação (veículos leves e pesados)

Para quem busca veículos pesados, a Mônaco Diesel, localizada em Ananindeua, preparou um nocaute de ofertas. Clientes terão 20% de desconto em peças aplicadas em serviços pagos e executados durante o Mega Feirão. A concessionária também disponibilizará condições diferenciadas para aquisição de caminhões Volkswagen. Por exemplo, o caminhão VW Constellation 17.210 está saindo por R$ 459.900 com taxas de financiamento a partir de 0,89%. Além disso, a Mônaco Locação (veículos leves e pesados) oferece uma condição inédita para toda a linha de pesados: redução de 50% nas seis primeiras mensalidades e o cliente só começa a pagar depois do carnaval.

O Mega Feirão do Grupo Mônaco acontece nos dias 29 e 30 de agosto. Para mais informações, os clientes podem entrar em contato com as centrais de atendimento de cada concessionária.

Confira os endereços e contatos das unidades do Grupo Mônaco:

Central Mônaco Veículos

0800 000 3148

Mônaco Motocenter

Belém - Rodovia Augusto Montenegro, S/N - KM 7,5 - Parque Verde

Whatsapp (91) 99104 – 7734

Capanema: Av. Barão de Capanema, 1803 - Centro

Whatsapp (91) 99104 – 7734

Abaetetuba: Av. Dom Pedro II, 372 - Centro - Abaetetuba-PA

Whatsapp (91) 99104 – 7734

Mônaco Diesel

BR-316, s/nº - KM 06 - Águas Lindas, Ananindeua

Tel: (91) 3075-5006 | (91) 3075-5003