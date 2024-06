Medicina veterinária: entenda mais sobre o mercado de trabalho atual

Com diversas oportunidades de atuação e um mercado de trabalho dinâmico, o segmento de medicina veterinária trata-se de amar e respeitar os animais, promover bem-estar e saúde animal, tendo a ciência para descobrir as particularidades de cada espécie com responsabilidade e dedicação. O curso de medicina veterinária da Uniesamaz é referência no Pará, pois conta com uma grade curricular completa e dinâmica.

É válido destacar que a atuação do médico veterinário vai além da clínica médica de pequenos animais. O profissional também está presente na produção de proteína animal no campo, passando pela indústria até chegar na mesa do consumidor, garantindo a qualidade do alimento de origem animal, conforme explica Rogério Souza, coordenador e professor do curso de medicina veterinária da Uniesamaz.

Rogério Souza, coordenador do curso de medicina veterinária da Uniesamaz, elenca algumas áreas de atuação do profissional do segmento veterinário (Arquivo pessoal)

“De modo geral, o médico veterinário promove a saúde e o bem-estar animal, dos seres humanos e do meio ambiente. Atuando nas áreas de clínica médica e cirúrgica, saúde pública, preventiva, inspeção produtos de origem animal, animais de produção e reprodução, zoonoses, medicina veterinária forense e etc”, explica.

Crescimento

Outro ponto importante é que a medicina veterinária está em crescimento constante e, por isso, o profissional da área deve buscar o aprimoramento e a qualificação profissional para ter excelência na prestação do serviço.

“São mais de 80 áreas de atuação. Não temos um piso salarial definido, pois isso depende de alguns fatores. A média de salário é de R$ 5.000,00 até R$ 12.000,00”, ressalta Rogério Souza.

A seguir, confira algumas áreas de atuação da medicina veterinária:

- Veterinária clínica e cirúrgica: nessa área os profissionais realizam o atendimento de rotina de animais de pequeno e grande porte, além de diagnosticarem doenças. Já o setor cirúrgico, envolve cirurgias e operações mais complexas em animais domésticos ou selvagens;

- Saúde pública: ao trabalhar com saúde pública, o profissional pode seguir vários caminhos, sendo possível trabalhar no setor de zoonoses para agir na prevenção e controle de doenças transmitidas entre animais e humanos. Além disso, pode trabalhar em laboratórios, desenvolvendo vacinas, por exemplo;

- Pesquisa: alimentação, clonagem, reprodução e melhoramento genético são algumas das linhas de pesquisa da medicina veterinária. Geralmente, esse trabalho pode ser desenvolvido pela área de ensino nas universidades.

O curso de medicina veterinária da Uniesamaz é 100% presencial e tem dez semestres, além de contar com professores altamente qualificados e convênio com hospitais veterinários.