Investir em apartamentos compactos: tendência ou modismo?

Apartamentos compactos, funcionais ou studios. O mercado imobiliário atribui diferentes nomenclaturas aos imóveis que possuem entre 10 e 45 metros quadrados, mas o fato é que, independente de como são chamados, este tipo de produto imobiliário é também sinônimo de bom negócio.

Para começar, é preciso entender a lacuna que os apartamentos compactos vieram ocupar em uma sociedade altamente digital, tecnológica, com mudanças sensíveis no comportamento das famílias e no estilo de vida de todos, seja no Brasil ou no mundo.

Segundo o IBGE, a idade média de casamento em nosso país é acima dos 30 anos, e ter filhos já não é prioridade há muito tempo para todas as famílias. Neste contexto, não dá mais para pensar em habitação com a mesma cabeça que tínhamos de 20 ou 25 anos atrás.

Na realidade brasileira, basta um olhar atento para notar que as construtoras e incorporadoras já perceberam isso há muito tempo e a adesão aos compactos é, definitivamente, uma tendência que veio para ficar. E não sou eu quem está falando, mas o SECOVI – entidade que representa o mercado imobiliário de São Paulo -, que aponta para mais de 42% de imóveis neste perfil entre todas as unidades lançadas no primeiro semestre de 2021 em São Paulo.

Por aí, já constatamos que não se trata de modismo. O que tem atraído um número cada vez maior de investidores para este tipo de imóvel é a sua excelente liquidez, com taxas de locação acima do mercado e rentabilidade de 1%. Segundo o mesmo SECOVI a procura, tanto de venda quanto locação, para imóveis até 45 metros quadrados aumentou 36% em todo País. Além da ampla oferta de projetos na área, o imóvel compacto permite um custo inicial menor com taxas como IPTU e ITBI, além de viabilizar a aquisição de um apartamento que possivelmente esteja em uma região nobre – o que muitas vezes seria impossível em metragens maiores.

Para Márcio Bellesi, CEO da MB Capital, as pesquisas de mercado apontam as vantagens de investir em apartamentos funcionais e studios (Divulgação / MB Capital)

Sim, a localização é outro ponto importante. Afinal, para que o combo facilidades, funcionalidades e mobilidade seja completo é preciso que o imóvel esteja em um ponto central, com todas as beneficies contemporâneas à sua volta.

A mobilidade urbana e a conectividade oferecida por estes projetos são outro ponto de atração irrevogável, já que muitos deles contam em sua implantação com coworking, bicicletário, wi-fi, espaços de convivência, lavanderia, academia, lazer e muitos itens indispensáveis à vida moderna.

É o famoso compacto por fora e gigante por dentro. Mas não são somente as áreas comuns que encantam. Por dentro, os apartamentos surpreendem pelas possibilidades de decoração, tecnologia e design. Além de otimizar o espaço, é possível inserir itens de mobília e conforto de forma mais precisa e até econômica.

Esse conjunto de qualidades únicas, somadas às mudanças comportamentais da sociedade, confirmam a valorização que este tipo de imóvel possui, tanto na venda quanto no aluguel.

Por todas essas facilidades ditas anteriormente, os studios tem sido a menina dos olhos das imobiliárias, com retorno garantido, visto que são produtos com encaixe perfeito nas necessidades de um público ávido por inovação, são eles: estudantes, solteiros, famílias sem filho e tantos outros que buscam viver com funcionalidade e inteligência. Se a modernidade é líquida, como já dizia o sociólogo Zygmunt Bauman, é bom que nós, investidores, estejamos atentos para não deixar este tipo de oportunidade escorrer pelas mãos.