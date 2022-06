Vai viajar? Confira 5 dicas para manter a sua casa segura

Viajar é ideal para quebrar a rotina, dar uma pausa nas tarefas diárias, tirar um tempo para ficar na companhia de quem você mais ama e, também, esquecer os problemas. Ter momentos de lazer ajuda na manutenção da felicidade e para manter-se bem com a vida.



As férias estão chegando e com elas a possibilidade de viajar. Muita gente já tem se preparado para ficar longe durante esse período. Mas antes de aproveitar esses dias fora, é fundamental tomar alguns cuidados na hora de viajar e evitar qualquer tipo de dor de cabeça ao deixar a casa fechada.



A Máxima Segurança sabe a importância de manter a segurança e a tranquilidade na hora de viajar. Pensando nisso, destacou cinco cuidados simples com a sua casa antes de partir para aproveitar os dias de férias com a família, já que esse é um período em que é registrado um aumento do risco de furto em residências.



Evite fazer alarde sobre a viagem

Manter a segurança e a tranquilidade na hora de viajar deve ser prioridade durante as férias (Banco de Imagens/Adobe Stock)

Ter pessoas confiáveis ao redor é fundamental em momentos de ausência da residência. Antes de viajar, evite falar sobre a viagem, datas e assunto relacionados com pessoas que não sejam confiáveis. Além disso, evite a exposição nas redes sociais e tenha cuidado ao colocar as malas no carro ou no táxi, para não chamar atenção.



Desligue a campainha



Uma das estratégias usadas pelos criminosos é apertar a campainha da residência para confirmar se tem alguém no local. Sem o barulho da campainha, o ladrão terá dúvidas se há defeito na campainha ou se realmente não há ninguém na residência.



Teste todas as trancas



Antes de sair para viajar, faça testes em todos os fechos e nos trincos da casa. O ideal, nesses casos, é instalar reforços, principlamente, nos portões e na porta da cozinha, que é um dos locais mais usados pelos criminosos para terem acesso à residência. Outra dica é jamais colocar o cadeado do lado de fora do portão, o que pode indicar que não há ninguém na casa.



Proteja os objetos de valor



Ter objetos de valor na residência como joias, obras de arte entre outros objetos de valor, pode ser um atrativo para ladrões. Nesses casos, o mais recomendado é evitar mantê-los em casa, mesmo que sejam colocados em cofres. Se não tiver outra forma, as peças devem ser mantidas em um local bem protegido com seguro e sistemas de segurança.



Dificulte os acessos à residência

O período das férias costuma registrar um aumento nos casos de roubos e furtos de residências (Banco de Imagens/AdobeStock)

A melhor dica é instalar em sistemas de segurança como cercas elétricas, alarmes, sensores, câmeras, grades, trincos e trancas extras nas portas e janelas, assim como correntes e cadeados a mais nos portões. Esse tipo de atitude pode parecer algo simples, mas dificulta o acesso à residência. Afinal, por mais que alguém tente algo contra o local, arrombar esses dispositos demanda tempo, além de chamar a atenção. Outro investimento que deve ser feito é em sistemas de alarme em todas as entradas.



