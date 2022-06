Sua empresa vai fechar durante as férias? Confira 5 dicas essenciais de segurança

As férias escolares estão chegando e, com elas, é tempo de pensar nos momentos de descanso para iniciar um novo ciclo no próximo semestre. Neste período, as viagens em família se tornam comuns, o que pode ser a oportunidade para dar férias coletivas para os colaboradores da empresa.

Em muitas empresas, tirar um período de férias é bem comum durante o mês de julho. E, sem dúvidas, dar um descanso para a equipe durante um período que pode ser de baixa no movimento, pode ser a melhor opção para quem tem um negócio.

Uma das principais dúvidas na hora de tirar esses dias para relaxar é sobre a segurança da empresa durante esse período em que a mesma estará fechada. Pensando nisso, a Máxima Segurança destacou algumas dicas essenciais para você garantir a proteção do seu negócio.

Verifique as janelas e portas

A gente sabe que o período das férias costuma ter ruas com pouco movimento e o local vazio. Essa baixa circulação de pessoas nas pode representar perigo. A primeira dica parece simples, mas é essencial para garantir a integridade do espaço onde a empresa fica localizada. Antes de sair para descansar, verifique se todas as janelas, portas e possíveis aberturas estão fechadas e com trancas extras.

Não deixe dinheiro no local

Guardar uma quantia grande de dinheiro dentro de uma empresa nunca é a melhor opção para quem tem um negócio. Durante as férias, esse cuidado deve ser redobrado. O ideal é manter no local apenas o que é necessário para as despesas diárias. O restante do valor deve ser deixado em uma conta bancária.

Sistema de segurança

Ter uma empresa requer cuidados redobrados e uma das melhores formas de garantir a segurança do local é investir em sistemas de segurança. O ideal é implantar sistema de câmeras, garantindo a tranquilidade necessária para os dias de descanso. Além disso, ter acesso às imagens das câmeras pelo celular pode ajudar a manter o local em ordem.

Caso já possua um sistema de segurança, não esqueça de fazer a manutenção do mesmo. Cheque todos os equipamentos. Verifique como está o funcionamento dos mesmos e, caso seja necessário, chame a empresa de segurança do local para avaliar sensores, alarmes e câmeras.

Avise a empresa de segurança sobre o período de férias

Antes de sair de férias, não esqueça de informar a empresa de segurança sobre os dias em que o estabelecimento estará fechado. Dessa forma, eles poderão identificar movimentação estranhas na área. Quem conta com serviços de vigilantes também deve aviar os profissionais, para que os mesmos possam intensificar a fiscalização na rua.

Rondas diárias

As rondas veiculares são uma ótima pedida para quem não quer passar sufoco durante o período das férias. Contratar um serviço de rondas diárias pode ajudar, e muito, a garantir a segurança do local. Com esse tipo de serviço, os criminosos se sentem intimidados de agirem nesses locais.

Viaje sem preocupação! A Máxima Segurança oferece os melhores sistemas e serviços para manter a segurança da sua empresa. Confira!