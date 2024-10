Max Domini realiza programação especial em homenagem ao Dia de Finados

No dia 2 de novembro é realizado o Dia de Finados no Brasil e em diversos países ocidentais. Essa data tem o objetivo de relembrar a memória dos mortos. Pensando nisso, a Max Domini vai realizar no dia 2 de novembro, das 8h às 17h, uma programação especial no Cemitério Parque Max Domini II, localizado na BR-316, Km 17, em Marituba.

O evento é aberto a todos que desejam prestar homenagens aos entes queridos sepultados no Cemitério Parque. Em um ambiente de serenidade e respeito, a Max Domini oferece uma programação especial para o Dia de Finados, buscando proporcionar aos visitantes um espaço acolhedor onde possam recordar aqueles que continuam presentes em seus corações.

De acordo com Marcelo Araújo, assessor de comunicação e marketing da Max Domini, o evento em homenagem ao Dia de Finados é uma tradição que acontece há mais de 27 anos.

“Desde os primeiros anos, temos trabalhado para aprimorar o evento, sempre com o objetivo de oferecer uma experiência cada vez mais acolhedora para aqueles que vêm homenagear e recordar as boas lembranças deixadas por seus entes queridos”, destaca.

A expectativa é que mais de 20 mil pessoas compareçam ao Cemitério Parque Max Domini II no Dia de Finados.

A seguir, confira a programação completo do evento:

- 8h: mensagens de homenagem com Paulo Fonseca;

- 9h: missa campal celebrada por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém;

- 10h: apresentação do Ministério de Música Católica Renascer em Cristo;

- 11h: missa campal celebrada pelo Padre Gabriel;

- 12h30 às 17h: músicas para reflexão.

Sobre a Max Domini

A Max Domini é uma empresa especializada em serviços póstumos, fundada em 1973 por Leopoldino Alves de Melo e Divina Severino de Melo, in memoriam.

Atualmente, é gerida por seus quatro filhos: Wesley, Welson, Welder e Weber Melo, e oferece serviços póstumos em geral, incluindo cemitério parque, complexo crematório, capelas individuais de velório, cafeteria, entre outros. Tudo isso torna a instituição uma referência em serviços póstumos, sendo hoje a maior e mais conceituada empresa da região Norte.

