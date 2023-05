Maternidade Porto Dias é centro de referência em saúde materno infantil

A Maternidade Mater Dei Porto Dias se destaca no mercado paraense pela estrutura completa e equipe multiprofissional capacitada para atender mães e filhos com humanização e eficiência.

Apartamentos e UTIS neonatais, equipamentos modernos e de última geração se destacam na estrutura do espaço, além da varanda da família, exclusivo para as pessoas mais queridas acompanharem o nascimento. A sala PPP (pré-parto, parto e pós-parto) conta com equipamentos fundamentais para garantir o conforto da mulher na hora do parto.

A varanda da família é um espaço especial para o acompanhar o nascimento da criança (André Oliveira / O Liberal)

O centro realiza atendimento de urgência 24 horas com profissionais especialistas, consultas de ginecologia e obstetrícia e cirurgias de baixa e alta complexidade.

A manutenção da saúde feminina também é outra frente atendida pela unidade com os serviços de rotina feminina, como exames e acompanhamento médico.

Para saber mais informações ou agendar uma consulta, entre em contato pelo (91) 3084-3000.