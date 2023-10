Mater Dei Porto Dias: Liderança em cirurgias robóticas realidade virtual

Referência nacional em medicina, o Hospital Mater Dei Porto Dias é pioneiro na realização de cirurgias robóticas. A técnica consiste em um médico cirurgião utilizar comandos especiais para que robôs possam auxiliar de forma assertiva em procedimentos de saúde considerados minimamente invasivos. Os investimentos neste tipo de tecnologia trouxeram como resultados atendimentos mais eficazes no tratamento de pacientes e a melhora no pós-cirúrgico.

A técnica tem sido utilizada dentro do Mater Dei Porto Dias em casos de cirurgias gerais, oncológicas, torácica e nos procedimentos urológicos e ginecológicos. De acordo com os especialistas da unidade, atualmente a plataforma robótica é uma opção conhecida pelos benefícios em casos de patologias benignas, mas principalmente em casos de câncer e em média e alta complexidade.

“Hoje o método é consolidado sendo uma via de acesso menos invasiva para cirurgia abdominal. Tendo alta precisão, atenção aos detalhes, além de minimizar danos e melhorar resultados”, destaca a cirurgiã oncológica Patricia Freire.

O recurso dos procedimentos com robôs, no Mater Dei Porto Dias tem sido amplamente utilizado em cirurgias de próstata e outras urológicas, de estômago, intestino grosso, reto, útero e ovários. A tecnologia também é um recurso para o melhor tratamento de patologias oncológicas abdominais e pélvicas. A opção por este tipo de tratamento é uma escolha médica que leva em consideração o estado de saúde dos pacientes.

Simuladores

Colocando os pacientes no centro do cuidado, e estando no mesmo nível dos principais centros médicos do mundo, o Hospital Mater Dei Porto Dias, também avança nas tecnologias de simulação virtual. Os simuladores são importantes para o treinamento das equipes de assistência e têm papel fundamental junto aos pacientes. Por meio de softwares de realidade aumentada, os pacientes podem visualizar simulações virtuais dos resultados esperados com a realização de procedimentos. Com isso, é possível realizar o planejamento mais adequado para se obter o objetivo mais adequado para os médicos e para o bem estar do paciente.

Pacientes podem visualizar simulações virtuais dos resultados esperados com a realização de procedimentos (Freepik.com)