Mater Dei Porto Dias amplia a cobertura de planos e convênios

A realização de consultas, exames e cirurgias com profissionais capacitados em ambientes confortáveis e acessíveis, além de atendimento com agilidade e eficiência são alguns dos motivos para se associar a um plano ou convênio de saúde.

O Hospital Mater Dei Porto Dias atende vários planos de saúde para os serviços de urgência e emergência, ambulatório, consultas, cirurgias, procedimentos, entre outros. E para aumentar o acesso à saúde para população e oferecer mais benefícios, o hospital ampliou a sua cobertura de convênios e planos.

Atualmente, o Mater Dei Porto Dias realiza o atendimento de 24 planos que são os seguintes: Amil, Aspará, Assefaz, Bradesco Operadora e Saúde, Capesaúde, Casembrapa, Cassi, FUNSA (HABE – Aeronáutica), FUNSAU (Polícia Militar), GEAP, Grupo NotreDame Intermédica, IASB, IASEP, Justiça Federal. E ainda atende os convênios Líder Saúde, Mediservice, PLAN ASSISTE (MP), Porto Dias Saúde (PDS), Porto Seguro, SEPACO, PAS/TRT 8ª região, UNAFISCO e Unimed.

As especialidades de angiologia, cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, proctologia, ginecologia, grupo da dor, hepatologia, infectologia, mastologia, neuro cirurgia e neuro clínica, nutrição, oftalmologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psicologia, reumatologia e urologia são ofertadas em duas unidades do hospital. Além dos serviços de cirurgia de cabeça e pescoço, de endoscopia, de exames de mapeamento cerebral, de radioterapia e de PET CT.

Hospital possui maternidade com estrutura completa para atendimento de saúde materno infantil (André Oliveira / O Liberal)

Os associados dos planos podem fazer consultas e exames na unidade Hospital Porto Dias, localizada na Av. Almirante Barroso com a Travessa Mauriti e na unidade Porto Dias Diagnóstico de Imagens, na Avenida Visconde de Souza Franco esquina com a Rua Municipalidade. O agendamento de consultas é feito pelo Call Center 3084-3000.

Os pacientes conveniados que necessitam de atendimento de emergência podem ser atendidos pelo serviço completo de urgência e emergência do hospital, que conta com equipes médicas qualificadas e prontas para fazer atendimentos de alto risco. A unidade de emergência está localizada no térreo do bloco D do Mater Dei Porto Dias, com entrada pela Avenida Almirante Barroso.

O Hospital Mater Dei Porto Dias também oferece aos conveniados os serviços de centro oftalmológico, maternidade, centro cirúrgico e farmácia.

Para mais informações sobre convênios, planos e especialidades, acesse o site do hospital. Já para informações e agendamentos de consultas, exames laboratoriais e de imagem, entre em contato pelo Call Center 3084-3000, com opção de horário de 8h às 20h.