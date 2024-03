Marituba inaugura sede da Secretaria Especial das Mulheres

O município de Marituba vem recebendo cada vez mais investimentos que garantam valorização e proteção às mulheres. Um exemplo disso é que a Prefeitura Municipal inaugurou, no Dia Internacional das Mulheres, 8, a sede da Secretaria Especial das Mulheres. A inauguração é um marco significativo para a promoção e defesa dos direitos das mulheres no município.

Para a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, “a nova sede da Secretaria Especial das Mulheres representa nosso compromisso contínuo com a igualdade de gênero, a saúde, o bem-estar e a segurança das mulheres em Marituba”, destaca. Além disso, a gestora reforça que a nova secretaria visa servir e apoiar todas as mulheres, promovendo um ambiente mais inclusivo e justo para todas.

A nova sede consiste em um espaço acessível e inclusivo, e conta com uma gama abrangente de serviços essenciais, com o objetivo de atender às necessidades diversas das mulheres maritubenses. Além disso, o espaço contará com Defensoria Pública para atendimento jurídico às mulheres do município.

Espaço oferece diversos serviços, incluindo atendimento jurídico às mulheres do município (Divulgação/Prefeitura de Marituba)

Entre os serviços ofertados pela Secretaria Especial das Mulheres estão: apoio psicológico; Programa de Prevenção e Controle do Câncer do Útero (PCCU); consultório de ginecologia; serviços de mamografia e ultrassom; defensoria pública e atendimento ao público.

Serviço:

Sede da Secretaria Especial das Mulheres

Endereço: Rua Cláudio Barbosa da Silva, esquina com a 21 de Abril