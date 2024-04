Marituba 30 anos: município comemora emancipação com entrega de escola e concessão de medalhas

O município de Marituba celebra os seus 30 anos de emancipação com entregas importantes para a população maritubense. Uma delas é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Parque das Palmeiras, localizada no conjunto Parque das Palmeiras, que foi entregue pela Prefeitura de Marituba na última quinta-feira, 18. A instituição de ensino conta com mais de 600 alunos e com uma lista de espera para o próximo ano letivo.

Além da entrega da escola, outras unidades escolares foram reformadas e ampliadas pela gestão municipal. Também foram concedidas medalhas do Mérito Umari para diversas personalidades que contribuem com o desenvolvimento da cidade.

A semana de celebração é motivo de alegria e gratidão para a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar. "Nos últimos quatro anos, testemunhamos um compromisso inabalável com o progresso e o bem-estar de nossa cidade. E um dos maiores compromissos foi com a educação. Treze escolas municipais foram reformadas e ampliadas, proporcionando um ambiente de aprendizagem mais seguro, confortável e propício ao desenvolvimento acadêmico e pessoal”, destaca a gestora.

Referência

Escola recebeu diversas melhorias, como novas salas de aula, laboratório de informática e robótica, e muito mais (Divulgação/Prefeitura de Marituba)

A Escola Parque das Palmeiras conta com Atendimento Educacional Especializado Diferenciado, com uma equipe multiprofissional qualificada, que vai de especialistas à pós-doutores, tornando a unidade escolar referência entre as escolas do município.

Outro ponto positivo é a estrutura da escola, que possui quadra de esportes, laboratório de informática e robótica, novas salas de gestão e coordenação, biblioteca, novas salas de aula, sala maker, banheiros adaptados, trocador acessível, sala de AEE com equipamentos totalmente novos, vestuário, horta, depósito de almoxarifado, ampliação da cozinha e refeitório, assim como mobiliário novo e ampliação do arquivo.

“As obras vieram beneficiar toda a comunidade escolar e, desta forma, podemos viabilizar um melhor atendimento aos nossos alunos”, ressalta o diretor da unidade de ensino, Mileno Almeida.

Para Alessandro Silva, 14 anos, estudante do 9º ano, ver a escola reformada e ampliada é um presente para os estudantes. “Eu estudei muitos anos aqui e, agora no meu último ano, eu vou aproveitar bastante essa nova estrutura, principalmente a quadra que ficou muito legal”, afirma o aluno.

Município de Marituba já recebeu mais de 10 escolas reformadas durante a gestão da Prefeita Patrícia Alencar (Divulgação/Prefeitura de Marituba)

Ao longo de toda a gestão municipal, Marituba recebeu mais de 10 escolas municipais reformadas e reconstruídas. Além disso, a Prefeitura de Marituba realizou investimentos em todos os bairros do conjunto Parque das Palmeiras.

Medalha do Mérito Umari

Durante a programação de aniversário, personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município receberam a Medalha do Mérito Umari, que é concedida àqueles que desempenharam ou desempenham notória atividade e/ou prestaram relevantes serviços que contribuem para o engrandecimento do município.