Mariqueti inaugura nova unidade na João Balbi e reforça tradição de mais de 20 anos em Belém
Inauguração vai ocorrer na próxima sexta-feira (24)
A Mariqueti, marca paraense reconhecida pela qualidade e frescor de seus produtos, anuncia a abertura de sua nova unidade na tradicional Rua João Balbi. O endereço marca um retorno estratégico: foi nessa região que a empresa consolidou seu negócio ao longo de mais de duas décadas e conquistou a confiança dos consumidores.
Com esse lançamento, que ocorrerá na próxima sexta-feira (24), a Mariqueti amplia o movimento de expansão iniciado nos últimos anos. Em 2023, a empresa inaugurou a unidade da Avenida Duque, ponto estratégico para o fluxo da COP 30. Em seguida, apresentou sua fábrica própria, com capacidade ampliada para abastecer supermercados com a linha de biscoitos artesanais, levando o sabor característico da marca a ainda mais clientes.
A nova loja da João Balbi resgata a tradição e traz inovações pensadas para o consumidor atual. Entre os diferenciais estão:
- Produtos frescos e originais, marca registrada da Mariqueti;
- Localização central, com fácil acesso e retirada rápida;
- Área kids exclusiva, inovação que permite que pais façam compras ou tomem um café com tranquilidade;
- Agilidade no atendimento, unindo conveniência e conforto em um só espaço.
“Voltar para a João Balbi é, para nós, como voltar para casa. É um reencontro com a história da Mariqueti e, ao mesmo tempo, uma forma de oferecer ao público um espaço moderno, acolhedor e preparado para as novas demandas do consumo em Belém”, afirma Mariucha Morgado, diretora da Mariqueti.
Com a nova unidade, a Mariqueti reforça seu compromisso de unir tradição e inovação, mantendo-se próxima dos clientes que acompanham sua trajetória há mais de 20 anos e pronta para conquistar novas gerações.
Serviço:
Nova Mariqueti
Endereço: rua João Balbi, 364, entre travessa Almirante Wandenkolk e travessa Dom Romualdo de Seixas.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA