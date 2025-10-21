Mariqueti inaugura nova unidade na João Balbi e reforça tradição de mais de 20 anos em Belém

A Mariqueti, marca paraense reconhecida pela qualidade e frescor de seus produtos, anuncia a abertura de sua nova unidade na tradicional Rua João Balbi. O endereço marca um retorno estratégico: foi nessa região que a empresa consolidou seu negócio ao longo de mais de duas décadas e conquistou a confiança dos consumidores.

Com esse lançamento, que ocorrerá na próxima sexta-feira (24), a Mariqueti amplia o movimento de expansão iniciado nos últimos anos. Em 2023, a empresa inaugurou a unidade da Avenida Duque, ponto estratégico para o fluxo da COP 30. Em seguida, apresentou sua fábrica própria, com capacidade ampliada para abastecer supermercados com a linha de biscoitos artesanais, levando o sabor característico da marca a ainda mais clientes.

A nova loja da João Balbi resgata a tradição e traz inovações pensadas para o consumidor atual. Entre os diferenciais estão:

- Produtos frescos e originais, marca registrada da Mariqueti;

- Localização central, com fácil acesso e retirada rápida;

- Área kids exclusiva, inovação que permite que pais façam compras ou tomem um café com tranquilidade;

- Agilidade no atendimento, unindo conveniência e conforto em um só espaço.

“Voltar para a João Balbi é, para nós, como voltar para casa. É um reencontro com a história da Mariqueti e, ao mesmo tempo, uma forma de oferecer ao público um espaço moderno, acolhedor e preparado para as novas demandas do consumo em Belém”, afirma Mariucha Morgado, diretora da Mariqueti.

Com a nova unidade, a Mariqueti reforça seu compromisso de unir tradição e inovação, mantendo-se próxima dos clientes que acompanham sua trajetória há mais de 20 anos e pronta para conquistar novas gerações.

Serviço:

Nova Mariqueti

Endereço: rua João Balbi, 364, entre travessa Almirante Wandenkolk e travessa Dom Romualdo de Seixas.