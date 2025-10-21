Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Mariqueti inaugura nova unidade na João Balbi e reforça tradição de mais de 20 anos em Belém

Inauguração vai ocorrer na próxima sexta-feira (24)

Conteúdo sob responsabilidade da Mariqueti
fonte

Mariqueti une tradição e inovação há mais de 20 anos (Divulgação/Mariqueti)

A Mariqueti, marca paraense reconhecida pela qualidade e frescor de seus produtos, anuncia a abertura de sua nova unidade na tradicional Rua João Balbi. O endereço marca um retorno estratégico: foi nessa região que a empresa consolidou seu negócio ao longo de mais de duas décadas e conquistou a confiança dos consumidores.

Com esse lançamento, que ocorrerá na próxima sexta-feira (24), a Mariqueti amplia o movimento de expansão iniciado nos últimos anos. Em 2023, a empresa inaugurou a unidade da Avenida Duque, ponto estratégico para o fluxo da COP 30. Em seguida, apresentou sua fábrica própria, com capacidade ampliada para abastecer supermercados com a linha de biscoitos artesanais, levando o sabor característico da marca a ainda mais clientes.

A nova loja da João Balbi resgata a tradição e traz inovações pensadas para o consumidor atual. Entre os diferenciais estão:

- Produtos frescos e originais, marca registrada da Mariqueti;

- Localização central, com fácil acesso e retirada rápida;

- Área kids exclusiva, inovação que permite que pais façam compras ou tomem um café com tranquilidade;

- Agilidade no atendimento, unindo conveniência e conforto em um só espaço.

“Voltar para a João Balbi é, para nós, como voltar para casa. É um reencontro com a história da Mariqueti e, ao mesmo tempo, uma forma de oferecer ao público um espaço moderno, acolhedor e preparado para as novas demandas do consumo em Belém”, afirma Mariucha Morgado, diretora da Mariqueti.

Com a nova unidade, a Mariqueti reforça seu compromisso de unir tradição e inovação, mantendo-se próxima dos clientes que acompanham sua trajetória há mais de 20 anos e pronta para conquistar novas gerações.

Serviço:

Nova Mariqueti

Endereço: rua João Balbi, 364, entre travessa Almirante Wandenkolk e travessa Dom Romualdo de Seixas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

novaunidade

inauguração

mariquetidoçurasdedetalhes2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda