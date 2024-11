Marins Consultoria Tributária: A chave para aumentar seus lucros no mundo dos impostos

Com uma vasta gama de serviços, a Marins Consultoria Tributária se especializa em ajudar seus clientes a economizar no pagamento de impostos. Entre as oportunidades oferecidas, destacam-se a recuperação de créditos de PIS e COFINS, bem como a identificação de produtos com alíquota zero.

A Marins Consultoria Tributária, fundada há 55 anos por Eliezer da Silva Marins, se destaca no mercado pela sua expertise e compromisso em ajudar empresas a entender a complexidade do sistema tributário brasileiro. Quando Eliézer Marins assumiu a liderança da empresa há 20 anos, ele deu continuidade ao trabalho visionário de seu pai, que percebeu a necessidade de oferecer suporte aos empresários em um campo repleto de desafios. “Meu pai foi um homem à frente de seu tempo. Ele enxergou a necessidade gigantesca que existia nesse setor”, afirma Eliézer Marins, atual CEO da empresa.

Com vasta gama de serviços, Marins Consultoria se especializa em ajudar seus clientes a economizar no pagamento de impostos (Foto: Divulgação Marins Consultoria Tributária)

Um dos principais diferenciais da Marins é o modelo de cobrança baseado em resultados: “Cerca de 90% dos nossos serviços são cobrados somente quando conseguimos gerar economia para nossos clientes. Isso significa que não criamos custos, mas sim benefícios reais”, ressalta Eliézer. Essa filosofia de trabalho não apenas gera economia, mas também fortalece a relação de confiança entre a consultoria e seus clientes.

“Diariamente, novas leis e benefícios surgem, e nossa missão é utilizar esses recursos em benefício de nossos clientes”, explica Eliézer. Essa abordagem proativa garante que as empresas possam reduzir seus débitos tributários de forma legal e segura.

Atualmente, a Marins Consultoria é responsável por auxiliar empresas que, segundo dados do IBGE, pagam impostos superiores ao que deveriam. “Os dados mostram que 95% das empresas estão nessa situação. Estamos aqui para mudar esse cenário”, comenta Eliézer. Ao educar os clientes sobre suas obrigações tributárias e suas possibilidades, a Marins ajuda a transformar a realidade financeira das empresas, permitindo que elas prosperem.

Outro aspecto importante da Marins Consultoria é seu programa de parcerias, que já representa cerca de 60% de sua base de clientes. Através do programa "Amigo Marins", contadores e advogados podem se beneficiar de comissões vantajosas, ampliando suas ofertas de serviços sem aumentar seus custos operacionais. “Ser um parceiro da Marins significa ganhar uma média de R$ 30.000,00 a mais por mês, sem onerar o cliente. É uma oportunidade incrível”, destaca Eliézer.

Parceiros da Marins significa ganham, em média, R$ 30.000,00 a mais por mês (Foto: Divulgação Marins Consultoria Tributária)

Para se preparar para o futuro, a Marins está investindo em tecnologias inovadoras e na capacitação de sua equipe. “Acreditamos que a união do conhecimento técnico à tecnologia é fundamental. Estamos implementando sistemas de inteligência artificial para identificar oportunidades de economia tributária de forma mais eficiente”, conclui Eliézer. Com essa visão voltada para o futuro, a Marins Consultoria Tributária se posiciona como uma referência no setor, pronta para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que estão por vir.