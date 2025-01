Marins Consultoria: edital concede redução de até 70% nos impostos das empresas

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Secretaria Especial da Receita Federal publicaram o edital nº 2025/2024 de transação para negociar dívidas de grandes corporações. Em Belém, o Grupo Marins Consultoria se destaca por fazer com que as empresas consigam quitar seus impostos mensais com até 30% de desconto, e os atrasados com até 70% de desconto, sempre de acordo com a lei.

O edital regulamentado pela Portaria PGFN N° 6.757/2022 e pela Lei nº 13.988/2020, é uma oportunidade única para empresários que desejam regularizar suas dívidas tributárias com até 70% de desconto. De acordo com Eliézer Marins, diretor do Grupo Marins, trata-se de uma iniciativa do governo federal que reflete um momento raro de incentivo à recuperação financeira das empresas, permitindo um alívio significativo na carga tributária atrasada.

“Com o apoio da Marins Consultoria, é possível aproveitar ao máximo esse benefício, transformando um cenário de dificuldade fiscal em uma oportunidade para reorganizar e impulsionar os negócios”, pontua Eliézer.

Análise

O Grupo Marins Consultoria realiza uma análise detalhada de cada caso para verificar a elegibilidade, garantindo que até empresas que acreditam estar em situações mais complexas possam encontrar uma solução eficaz.

“O desconto é voltado para dívidas tributárias federais vencidas junto à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. No entanto, o trabalho da Marins Consultoria vai muito além da simples aplicação de descontos. Com uma abordagem personalizada e estratégica, a consultoria identifica as melhores oportunidades previstas na lei, oferecendo soluções exclusivas que permitem a máxima economia”, ressalta o diretor Eliézer Marins.

A Marins Consultoria é sinônimo de excelência e inovação no campo tributário. Com 55 anos de experiência, a empresa combina profundo conhecimento técnico, uma rede de contatos influente e uma abordagem personalizada para cada cliente. A equipe garante que cada cliente não apenas regularize suas dívidas, mas também alcance uma gestão fiscal mais eficiente e vantajosa para o futuro.

Para saber mais sobre gestão, consultoria, auditoria de recursos financeiros e questões tributárias