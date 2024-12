Marelli: escolha do mobiliário influencia na criação de um ambiente de trabalho criativo e saudável

O ambiente de trabalho é um lugar onde as pessoas passam grande parte do tempo. Independente do segmento de atuação, é fundamental que esse espaço seja confortável, saudável e seguro para todos os colaboradores. E a escolha correta do mobiliário é essencial para promover um local de trabalho mais eficiente, produtivo e convidativo para todos. Pensando nisso, a Marelli Belém destaca os impactos que o mobiliário gera em um espaço colaborativo.

A Marelli Belém atua no mercado de mobiliário corporativo há quase 30 anos, oferecendo aos clientes uma experiência única, com produtos que aliam elegância, modernidade e bem-estar para o ambiente empresarial.

"A Marelli vende uma solução para ambientes corporativos e essa solução engloba benefícios de ter um ambiente organizado, funcional, confortável, com o trabalho da ergonomia e da acústica. Existem diversos estudos que mostram que ambientes corporativos bem pensados e bem estimulados ajudam muito na produtividade dos trabalhadores", destaca a gestora comercial da Marelli Belém, Raíssa Moreira.

Ambientes projetados

Pensar o espaço de trabalho traz uma série de benefícios para a empresa, como o conforto dos funcionários, estímulo à criatividade, melhora da imagem da marca, entre outros. Para criar ambientes de trabalho inspiradores e funcionais, contar com o auxílio de um profissional especializado é fundamental para garantir um espaço empresarial que atenda às necessidades dos colaboradores.

"Acho fundamental o espaço corporativo ser fruto de um projeto muito atento. Eu entendo que a arquitetura nesse caso impacta muito nos próprios processos da empresa, tem grande relevância quanto à produtividade e é absolutamente necessário para a identidade da marca. A arquitetura passa uma mensagem, a arquitetura comunica. Um espaço agradável, de qualidade, sem dúvida gera uma atmosfera positiva. Inclusive, a participação dos funcionários na construção do projeto é fundamental", explica a arquiteta Thais Toscano.

Arquiteta Thais Toscano destaca a importância de um projeto entender as necessidades do ambiente corporativo, tornando-o mais harmonioso e funcional (Divulgação/Arquivo Pessoal)

A especialista ressalta que antes de realizar o projeto, é importante que o profissional faça uma análise das necessidades dos colaboradores que atuam naquele espaço, adequando-o ao método de trabalho da empresa.

"A pesquisa, a investigação prévia, seja através de pesquisas internas e externas e do que a empresa deseja comunicar, é essencial justamente para mitigar os eventuais problemas. De um modo geral, no meu ponto de vista, os ambientes precisam ter iluminação natural, conforto térmico e acústico, verde (não nos esqueçamos que as pessoas passam muito tempo nesse espaço), mobiliários adequados, confortáveis e uma afinidade ao conceito estético da marca", complementa Thais Toscano.

Entre os mobiliários que contribuem para tornar o espaço mais organizado e funcional estão painéis e portas acústicas, cadeiras ajustáveis, mesas com calha eletrificada e nuvens acústicas.

A Marelli Belém se destaca no mercado de móveis corporativos com soluções completas em móveis para escritório e corporativos para projetar ambientes modernos, otimizados e motivadores, oferecendo excelência em ergonomia e qualidade, como cadeiras, mesas, sofás, poltronas, armários, divisórias acústicas, portas, cabines acústicas, estantes deslizantes, e muito mais, aliando qualidade, inovação, versatilidade e tecnologia a um design contemporâneo, moderno e muito interessante.

Escolha correta do mobiliário torna o espaço corporativo mais organizado e funcional, o que contribui para o bem-estar dos colaboradores (Divulgação/Marelli Belém)

Como principais diferenciais dos produtos oferecidos pela Marelli Belém estão a qualidade e a durabilidade dos materiais, além de oferecer garantia entre três e cinco anos de todo o portfólio. "A gente trabalha com todas as normatizações da ABNT, todos os rótulos ecológicos. Em Belém, temos uma loja que já está há quase 30 anos no mercado e que trabalha com a parte da assistência técnica e montagem, dando todo o apoio, tanto do representante quanto da fábrica, e um material todo normatizado, garantindo que você estará dando toda a qualidade para o colaborador", finaliza a gestora comercial da Marelli, Raissa Moreira.

