Marcos Tonheiro (MDB) lidera com 53,5% dos votos em Irituia

A última pesquisa realizada pelo Instituto Mentor Pesquisas/Mentor Soluções aponta um cenário favorável para o candidato do MDB, Marcos Tonheiro, na reta final da corrida eleitoral no município de Irituia. Na intenção dos votos estimulados, Marcos Tonheiro (MDB) lidera para prefeito, com 53,5% na preferência do eleitor, contabilizando os votos válidos, contra apenas 46,5% do candidato Pio Júnior (PSD).

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-02532/2024. Com margem de erro de 4% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 07 e 11 de setembro de 2024, e contou com a participação de 500 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

Marcos Tonheiro (MDB) lidera para prefeito, com 53,5% na preferência do eleitor (Divulgação)

O levantamento também mostrou a avaliação positiva do governo de Marcos Tonheiro (MDB), que apresenta aprovação de 55,4% dos irituienses.

Marcos Tonheiro (MDB) também lidera nas intenções de voto espontâneas, com 47,2% na frente do candidato Pio X Júnior (PSD), que está em último com apenas 40,4%.

Em relação à rejeição, a pesquisa constatou que o candidato Pio X Júnior (PSD) tem a maior rejeição, com 40,4% dos entrevistados. Já o candidato Marcos Tonheiro (MDB), apresentou o menor índice de rejeição com apenas 35,8%.

