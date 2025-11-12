Marcopolo apresenta soluções que aceleram a mobilidade sustentável

Com o avanço das tecnologias limpas, o transporte coletivo ganha novo protagonismo na construção de cidades mais sustentáveis. Na COP 30, em Belém, a Marcopolo leva ao centro do debate global o papel da mobilidade como vetor de descarbonização e de qualidade de vida urbana.

Líder nacional e referência internacional, a companhia reforça seu compromisso em transformar o transporte coletivo por meio de inovação, eficiência e impacto social. O deslocamento das pessoas nas cidades é um dos principais desafios para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Um único ônibus pode transportar dezenas de passageiros emitindo até cinco vezes menos CO2 por pessoa do que um automóvel, segundo a Confederação Nacional do Transporte. Valorizar o transporte público é, portanto, essencial para reduzir a poluição e reorganizar a mobilidade urbana. A Marcopolo tem atuado para liderar essa transição, conectando tecnologia, indústria e políticas públicas.

Na conferência, a empresa apresenta soluções que traduzem o avanço da engenharia brasileira rumo ao carbono zero. Entre os destaques estão o Attivi Integral, primeiro ônibus 100% elétrico com chassi e carroceria desenvolvidos integralmente pela marca com tecnologia brasileira e já em operação em São Paulo e Porto Alegre; o Volare Fly 10 GV, movido a gás natural e biometano, que reduz até 84% das emissões de gases de efeito estufa; e o Torino Híbrido Elétrico/Etanol, que combina propulsão elétrica e biocombustível, ampliando a autonomia e diminuindo a dependência de infraestrutura de recarga.

Para o CEO André Armaganijan, o protagonismo na COP30 reforça o compromisso da empresa com o futuro do planeta. “Mobilidade sustentável é mais do que tecnologia. Envolve qualidade de vida, eficiência dos sistemas de transporte e inclusão social. É uma jornada coletiva que exige colaboração entre governos, empresas e sociedade”.

A Marcopolo também investe em novas fronteiras da mobilidade. Em parceria com universidades e startups, desenvolve tecnologias aplicadas a baterias, propulsão a hidrogênio e modais ferroviários, como o Prosper Híbrido, veículo leve sobre trilhos que reduz em até 25% as emissões de CO2.

Essas iniciativas reforçam a capacidade de inovação da empresa e o potencial do Brasil para liderar a transição energética em escala global. Mais do que fabricar veículos, a Marcopolo cria soluções completas de mobilidade que promovem eficiência, integração urbana e inclusão social. A companhia atua ainda com forte engajamento comunitário, por meio da Fundação Marcopolo e da Escola de Formação Profissional, que há mais de três décadas capacitam jovens, promovem cultura e estimulam a educação como motor de desenvolvimento humano.

