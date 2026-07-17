MaraVerão 2026 transforma Marabá em grande palco à beira do rio Tocantins

Existe um momento do ano em que Marabá parece mudar de ritmo. O sol continua intenso, o rio Tocantins desce sereno como sempre, mas a cidade ganha outra cadência. É quando chega o MaraVerão. No segundo ano, o festival deixou de ser apenas uma programação de férias para assumir um papel estratégico no calendário turístico do Pará.

Em 2026, entre os dias 4 de julho e 2 de agosto, o evento confirma essa vocação ao reunir nove grandes shows nacionais, dezenas de apresentações de artistas locais e uma estrutura que faz do verão marabaense o mais quente do Pará e uma experiência capaz de unir lazer, cultura e desenvolvimento econômico.

Programação aquece a economia, valoriza a cultura local e fortalece o turismo em Marabá (Divulgação/ Prefeitura de Marabá)

As ruas ficam mais movimentadas, os hotéis recebem visitantes de diferentes partes do Pará e de estados vizinhos, os bares prolongam o expediente, as embarcações cruzam o rio sem descanso e a Praia do Tucunaré se transforma numa grande sala de estar a céu aberto.

Além de preencher as noites com música, o MaraVerão movimenta uma cadeia produtiva inteira. A cada fim de semana, hotéis ampliam a ocupação, restaurantes e barracas registram aumento no faturamento, motoristas de aplicativo e barqueiros trabalham mais, ambulantes encontram novas oportunidades e centenas de empregos temporários surgem para atender à demanda criada pelo fluxo de turistas.

A cultura torna-se vetor de desenvolvimento e mostra que investir em entretenimento significa fortalecer pequenos empreendedores, estimular o comércio e projetar Marabá como um destino turístico competitivo na Amazônia.

Poucas cidades brasileiras oferecem um cenário como o da Praia do Tucunaré. Formada pela vazante do rio Tocantins, ela não lembra as praias convencionais do litoral. Ali, o banho é de água doce, as mesas das barracas ficam parcialmente dentro do rio, as pessoas conversam com os pés mergulhados e o pôr do sol pinta de dourado uma paisagem que mescla natureza e urbanidade.

Praia do Tucunaré se transforma em cenário para o evento (Divulgação/ Prefeitura de Marabá)

A temporada começou em grande estilo. Coube à histórica Aparelhagem Rubi Saudade, patrimônio da cultura popular paraense, abrir oficialmente o festival. Com seus 75 anos de trajetória, a Rubi transformou a primeira noite em uma celebração da identidade musical amazônica.

Na semana seguinte, o clima mudou, mas a energia permaneceu alta. Rey Vaqueiro, um dos nomes mais populares da nova geração do piseiro, levou ao palco o romantismo nordestino que domina as plataformas de streaming. Logo depois, Léo Santana confirmou por que se tornou um dos maiores artistas da música brasileira contemporânea.

Mas o MaraVerão não vive apenas das atrações nacionais. Um dos seus maiores méritos está em abrir espaço para quem faz música em Marabá. Na Praia do Tucunaré, os domingos pertencem aos artistas da terra. O DJ Jorginho, Guto Silver, Banda Marachoro e outros talentos locais levam ao público o brega, o pagode e os ritmos amazônicos, reafirmando que o festival também é uma vitrine da produção cultural marabaense.

Pluralidade

A programação segue até o início de agosto mantendo o mesmo equilíbrio entre diversidade e apelo popular. Ainda sobem ao palco o padre Fábio de Melo, referência nacional da música católica e da espiritualidade; Pablo, consagrado como o "rei da sofrência"; Natanzinho Lima, fenômeno recente do forró e do arrocha nas plataformas digitais; a banda Calcinha Preta, um dos maiores nomes da história do forró eletrônico; e a cantora Cassiane, ícone da música gospel brasileira, ampliando o alcance do festival para diferentes públicos e gerações.

Essa pluralidade talvez explique o sucesso da temporada. Há quem vá pelos shows. Há quem escolha a gastronomia regional. Outros procuram apenas um fim de tarde na praia de rio, observando o movimento das embarcações.

Tudo isso acontece sustentado por uma operação que envolve segurança pública, atendimento em saúde, fiscalização sanitária, mobilidade urbana e organização dos espaços públicos, garantida pela Prefeitura de Marabá. É uma engrenagem silenciosa, mas fundamental para que milhares de pessoas aproveitem o verão com conforto e tranquilidade.

Talvez seja este o grande legado do MaraVerão: mostrar que a Amazônia também sabe reinventar a ideia de verão. Aqui, a praia nasce do rio. O palco convive com as canoas. O turista troca o mar pela água doce sem sentir falta de nada. E a economia encontra na cultura um caminho concreto para crescer.