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Marabá conquista prêmio nacional por excelência em gestão pública entre cidades mineradoras

Premiação reconhece municípios brasileiros que apresentam resultados relevantes em governança pública e na aplicação eficiente dos recursos oriundos da mineração

Paloma Lobato com informações da Prefeitura de Marabá
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Prefeito de Marabá, Toni Cunha, recebe premiação que reconhece o avanço do município na construção de uma gestão responsável e eficiente (Divulgação/IBRAM)

Marabá foi destaque nacional ao conquistar o Prêmio de Excelência em Gestão dos Municípios Mineradores 2026, entregue durante cerimônia realizada em Brasília, no auditório do Ministério de Minas e Energia (MME), na Esplanada dos Ministérios. O evento reuniu gestores municipais, representantes do Governo Federal e lideranças do setor mineral de diversas regiões do país.

A premiação reconhece municípios brasileiros que apresentam resultados relevantes em governança pública e na aplicação eficiente dos recursos oriundos da mineração. Com o tema “Minerando Futuros”, a edição deste ano reforçou o papel da atividade mineral como impulsionadora do desenvolvimento econômico e social. Ao todo, 16 municípios brasileiros foram premiados.

image Prefeito de Marabá, Toni Cunha, ao lado do deputado federal Kaveira, durante a premiação (Divulgação/IBRAM)

O prefeito de Marabá, Toni Cunha, destaca que o reconhecimento demonstra o avanço do município na construção de uma gestão responsável e eficiente.

“Estamos aqui em Brasília, recebendo um prêmio de excelência em gestão pela nossa cidade. É uma satisfação muito grande de saber que estamos no caminho certo. Um município que tem responsabilidade fiscal que respeita o dinheiro público e que está fazendo os enfrentamentos importantes em políticas públicas esquecidas ao longo dos anos. Tenho certeza que, com responsabilidade, com excelência em gestão como estamos sendo reconhecidos, vamos fazer uma Marabá cada vez melhor”, afirmou.

image Representantes dos municípios durante a premiação (Divulgação/IBRAM)

Promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), em parceria com a Agenda Pública e o Ministério de Minas e Energia, o prêmio considera indicadores oficiais relacionados à efetividade da gestão pública municipal e à qualidade dos serviços oferecidos à população.

Entre os principais desafios enfrentados pelos municípios mineradores está a transformação das receitas da mineração em investimentos capazes de melhorar diretamente a qualidade de vida da população. Em Marabá, cidade com mais de 280 mil habitantes, o reconhecimento evidencia a capacidade de gestão dos recursos provenientes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM).

image Pablo Cesario, presidente do IBRAM (Divulgação/IBRAM)

Pablo Cesário, presidente do IBRAM, ressaltou o papel de uma gestão pública eficiente para atrair investimentos e ampliar oportunidades de desenvolvimento nos municípios mineradores. “O planejamento e aplicação responsável dos recursos fortalecem o desenvolvimento local e tornam as cidades mais preparadas para gerar empregos e crescimento econômico”, ressalta.

A avaliação contemplou oito áreas estratégicas: saúde, educação, proteção social, meio ambiente, finanças públicas, infraestrutura, desenvolvimento econômico e gestão. A análise foi conduzida por especialistas ligados à Escola Nacional de Administração Pública, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Instituto Arapyaú e Ministério de Minas e Energia.

image Sergio Andrade, diretor-executivo da Agenda Pública (Divulgação/IBRAM)

Além de Marabá, o município de Paragominas também esteve entre as cidades paraenses reconhecidas nesta edição do prêmio.

 

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