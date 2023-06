Maquiagem para o dia a dia: Reinafarma traz dicas de produtos que não podem faltar

A maquiagem faz parte da vida de muitas mulheres, seja em seu uso diário ou em grandes produções. Uma boa maquiagem pode fazer toda a diferença no dia a dia, deixando o visual mais bonito de forma rápida e prática. Apesar disso, muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre quais produtos usar na rotina de beleza. Pensando nisso, a Reinafarma separou algumas dicas de produtos que não podem faltar na sua nécessaire.

O primeiro passo é entender que a maquiagem simples para o dia a dia não exige tantos itens quanto a make de festa. O importante é apostar em itens que são essenciais para dar um up em qualquer look e deixar a sua make perfeita. Confira:

Base

A base é fundamental para quem quer esconder manchinhas e deixar o tom da pelçe uniforme. E na hora de escolher o melhor produto, a dica é optar por uma base de cobertura média, que pode ser usada tanto no dia a dia quanto para eventos à noite.

Corretivo

Sem dúvida alguma, o corretivo não pode faltar na make do dia a dia. Esse produto é um grande aliado na hora de esconder olheiras, disfarçar manchinhas e iluminar o rosto. É uma excelente opção para quem quer melhorar o apecto de cansado a qualquer momento.

Pó facial

Uma boa maquiagem exige um bom acabamento, e se tem um produto que faz isso com maestria é o pó facial. Ele também é muito importante para garantir que a make dure por mais tempo. Além disso, o pó facial é um item indispensável para quem tem pele oleosa, já que ele acaba com aquele brilho indesejado da pele, principalmente na zona "T" (testa, nariz e queixo).

Blush

Um produtinho que também é essencial na make para o dia a dia é o blush. Ele é um produto curinga, já que ajuda a deixar o rosto com um aspecto mais saudável, deixando a pele com um toque corado. A dica é ter uma paleta de blush com diferentes tons de blush, o que ajuda, e muito, na hora de usar.

Máscara de cílios

Uma maquiagem poderosa, por mais básica que seja, sempre pede o uso de uma boa máscara de cílios. Afinal, esse produto faz toda a diferença no olhar. Se quiser ter cílios de boneca com bastante volume e bem curvados, não deixe de levar a máscara na nécessaire.

Batom

Não há como falar de maquiagem, sem deixar o batom de fora. Seja qual for, dos mais discretos, como os nudes, aos mais ousados e atraentes, como os vermelhos, esse item é daqueles que sempre estão presentes na maquiagem do dia a dia. Escolha o tom que você mais gosta e tenha sempre em mãos para dar um toque final à maquiagem.

A Reinafarma oferece uma variedade de produtos de maquiagem que vão deixar a sua nécessaire ainda mais completa. E o melhor de tudo é que você pode garantir todos os produtinhos de beleza que você precisa com descontos incríveis, na "Sexta e Sábado da Beleza". É pra ficar bonita com economia no bolso! Aproveita!