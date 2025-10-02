Mais experiências, mais opções: Pátio Belém traz grandes inaugurações que transformam o mix de lojas

O mercado de experiências e lazer em centros comerciais está em forte expansão, com shoppings se transformando em destinos de convivência que atraem mais consumidores por atividades de entretenimento e gastronomia, e não apenas pelas compras. Lazer é a segunda maior motivação de visita aos shoppings, impulsionando um ciclo virtuoso que aumenta o fluxo de pessoas e o retorno financeiro de todas as operações. E nesse caminho, o Shopping Pátio Belém aposta na chegada de grandes marcas que irão incrementar o mix de lojas, gerando fluxo e oportunidades para os lojistas.

As novidades começam a ser sentidas em breve, com a inauguração dos restaurantes Engenho Cozinha Brasileira e Tio Armênio Grill, ambos no segundo piso, área que passou por uma completa repaginada.

Ainda no segmento de gastronomia, chegam também neste período o Havanna Café e o KFC, marcas reconhecidas e queridas pelo público, que reforçam a vocação do shopping como polo gastronômico da cidade. Para 2026, o mix ficará ainda mais completo com a abertura da Bacio di Latte, tradicional gelateria italiana que promete ser ponto de encontro dos amantes de sobremesas.

Além da gastronomia, outros segmentos também ganham reforço. Em outubro, a área de beleza recebe a chegada da Eudora, ampliando as opções de cosméticos e cuidados pessoais. Já na moda e acessórios, o público poderá contar com as inaugurações da Crosby e da Petite Jolie, trazendo tendências e variedade para os clientes que buscam estilo e novidades, além da FG Pedras Brasileiras – Por Suely Reis, que chega para enriquecer o mix com joias e semijoias de design diferenciado. Na categoria de serviços, o shopping anuncia a abertura em breve da Paráprevi, especializada em soluções previdenciárias, ampliando a conveniência para o consumidor que encontra cada vez mais facilidades em um só lugar.

Shopping Pátio Belém aposta na chegada de grandes marcas que irão incrementar o mix de lojas (Divulgação/Shopping Pátio Belém)

Para Tony Bonna, Gerente Geral do Shopping Pátio Belém, essas movimentações representam mais do que a chegada de novas marcas:

“Estamos vivendo um momento de modernização e reposicionamento do nosso mix. Os investimentos realizados e as novas operações refletem nosso compromisso em oferecer experiências completas, que unam compras, lazer, gastronomia e serviços. Isso fortalece o fluxo de clientes, gera novas oportunidades para os lojistas e reforça o papel do Pátio Belém como referência de conveniência, encontro e convivência na cidade.”

Com este conjunto de inaugurações e investimentos, o Pátio Belém dá mais um passo rumo à consolidação de um portfólio diversificado, preparado para atender às novas expectativas do consumidor moderno, que valoriza cada vez mais experiências, praticidade e qualidade no ambiente de compras e lazer.