Mais Barato proporciona experiências únicas com as farmácias +B Farma

O Grupo Mais Barato vem buscando, cada vez mais, proporcionar experiências únicas de compra para seus consumidores. Não é à toa que o Supermercado Mais Barato se destaca no mercado paraense, tornando-se uma opção incomparável para seus clientes, garantindo produtos de qualidade, além de variedade e praticidade para o dia a dia.

Além de contar com um supermercado completo, um dos principais diferenciais do Supermercado Mais Barato são as Farmácias +B Farma, que oferecem um mix de produtos em saúde e beleza, como medicamentos, cosméticos, linha infantil, cuidados e entre outros.

Uma experiência de compras que proporciona praticidade e conveniência aos clientes que desejam realizar suas compras de supermercado e farmácia em um só lugar.

As Farmácias +B Farma possuem diversos produtos e serviços aliados à tecnologia farmacêutica, além de contar com uma equipe de profissionais que estão prontos para oferecer o melhor atendimento. Tudo isso em um ambiente acolhedor e sofisticado. Sem dúvidas, é o destino ideal dos consumidores quem priorizam por qualidade, variedade e comodidade. As Farmácias +B Farma estão localizadas nas unidades Mais Barato Plaza e Tapanã, levando o melhor conceito de excelência.