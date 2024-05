Maio Laranja fortalece o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Com uma programação que contará com diversas ações ao longo do mês, a Prefeitura de Canaã dos Carajás, realiza, na terça-feira, 7, às 18h, a abertura da campanha Maio Laranja, na sede da instituição.

“A campanha é essencial no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Canaã dos Carajás, representa um compromisso sério com a segurança e a integridade das crianças e adolescentes”, pontua Joatan Carvalho Junior, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no município.

A campanha é realizada por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) e estão previstas palestras nas escolas municipais e estaduais, além de capacitações e oficinas para servidores que compõem a rede de proteção.

II Semana Nacional do Sistema de Garantia de Direitos

Canaã dos Carajás também sediará a II Semana Nacional do Sistema de Garantia de Direitos, de 8 a 10 de maio.

“O nosso principal objetivo é fazer com que os profissionais estejam aptos a lidar com situações de violência, acolhendo e protegendo as crianças ou adolescentes vítimas com todo o profissionalismo possível, evitando a ‘revitimização’ ou a violência institucional”, destaca Neil Armstrong, presidente da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares dos Municípios Paraenses (ACONEXTEL).

A ideia é formar multiplicadores. “Além disso, é importante monitorar as ações dos órgãos da rede, bem como manter um processo de formação contínua para os profissionais”, acrescenta.