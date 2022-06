Veja 4 dicas para decorar sua casa com quadros e espelhos

A decoração adequada pode ser o grande diferencial de uma casa ou apartamento. Além da pintura adequada para cada ambiente, dos móveis e da iluminação, os proprietários podem contar com acessórios como quadros e espelhos como grandes trunfos para dar mais personalidade e vida à decoração daqueles projetos padronizados das construtoras.

Confira algumas dicas para fazer o melhor uso desses acessórios, aproveitando seus benefícios para criar cômodos mais bonitos e elegantes

1. Funcionalidade

Os espelhos são uma espécie peça-chave que, quando utilizado de forma estratégica, pode dar um novo ar à sua residência. O tamanho, o tipo de moldura e a cor fazem toda a diferença, ajudando o objeto a ser usado em locais diferentes e com diferentes propósitos.

Por exemplo, os espelhos podem ser usados como recurso para rebater a luz natural e aumentar a luminosidade no local. Além disso, também são úteis na composição dos ambientes de acordo com seu estilo decorativo. Nesse quesito, o tipo de moldura ajuda a dar o tom que você deseja. Para um estilo mais rústico, são recomendadas as molduras em madeira. Se você quer um clima mais moderno e leve, pode optar por molduras coloridas e até evitar a perfuração da parede, fixando o objeto sobre o chão ou apoiadores; ou, se a proposta é clean, a moldura pode ser até dispensada.

Espelhos ajudam a difundir a iluminação nos espaços (Pexels)

2. Localização dos espelhos

Geralmente, os espelhos também são utilizados para criar a sensação de um ambiente mais amplo e com mais profundidade. A estratégia para isso está relacionada ao tipo do objeto. Dê preferência aos espelhos verticais para causar a impressão de uma altura maior, já os horizontais servem para ampliar a largura.

Uma dica é colocá-los em espaços menores como o hall de entrada, corredores e lavabos, onde há aquela impressão de confinamento. Esses locais ganham até o dobro do espaço quando ali é afixado um espelho. Já em locais maiores, é possível explorar sua criatividade utilizando os espelhos a outros objetos de decoração.

3. Explore a variedade de quadros

Os quadros também são um recurso valioso em uma decoração. A diversidade de formas e propostas, bem como a combinação que se faz entre eles ajuda a personalizar a casa com base nos gostos e interesses de seus moradores.

Os conteúdos podem ser os mais diversos, sejam pinturas, fotografias, posteres ou frases positivas, com a vantagem de que todos eles podem ser coringas em qualquer cômodo. São peças úteis para reforçar a inspiração clássica de uma sala, enquanto que podem trazer um ar de despojado e jovial para um quarto de crianças ou adolescentes, por exemplo.

A utlização de quadros é útil em qualquer decoração e pode ser aplicada em diferentes cômodos (Pexels)

Uma tendência atual é a chamada gallery wall, em que se pode mesclar tamanhos, molduras e outros elementos para criar uma galeria no formato que desejar. Essa alternativa cai muito bem em corredores, por exemplo, criando um atrativo para um espaço pouco explorado nas casas.

4. Posição dos quadros

Um aspecto importante é saber o local ideal para fixar os quadros. Para isso, é possível adotar uma estratégia simples: recorte pedaços de cartolina ou papel do tamanho do quadro e marque o local desejado. Esse teste ajuda a visualizar melhor o ambiente e prever como ficará o resultado final antes de furar as paredes.

Vale destacar ainda a atenção a altura. Em geral, se recomenda que haja uma altura de 1,60m do chão até o centro da peça. Com isso, a maioria das pessoas consegue apreciar a obra de maneira confortável. Também é preciso reparar na distância dos quadros em relação a outros móveis. Uma distância mínima ideal seria de 25 cm, que ajuda a compor um ambiente harmônico e sem barreiras visuais.

