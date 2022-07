Descubra como usar espelhos de forma elegante na decoração

Com ou sem moldura, sozinho ou em mosaico, moderno ou com um ar vintage, o espelho é uma peça curinga e um dos poucos acessórios que tem unanimidade da arquitetura por combinar com tudo e com todos os estilos de ambientes, independente de tamanho, cor ou textura.

Dada a sua versatilidade e facilidade em ser inserido nos mais diversos tipos de decoração, o uso do espelho se tornou uma forma simples e refinada de trazer maior personalidade para os cômodos de uma casa, como explica a arquiteta Suellen Redig, no sexto episódio do Sua Casa Magazan.

A arquiteta Suellen Redig explica como utilizar a composição de espelhos (Divulgação/ Magazan)

“Cada objeto, cada item que a gente vai fazer a composição do ambiente vai estar relacionado ao estilo, o que representa muito a identidade da pessoa, aquilo que ela quer transmitir pro seu ambiente, aquilo que realmente a representa”, afirma.

Para a composição de espelhos na sala de jantar, a especialista conta que a paleta de cores, texturas e mobiliário são os pontos de partida para a melhor definição. “Espelhos retangulares são uma excelente opção, eles proporcionam uma sensação de amplitude e aconchego para o ambiente. Na decoração é importante compor a paleta de cores, os materiais, outra dica legal é o uso de plantas, que transmite bem-estar para decoração”, finaliza.

Confira o episódio completo:

