Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Luxo muda de perfil e turismo de experiências impulsiona crescimento no Brasil

Com avanço de 31% no consumo de experiências, país se consolida entre os principais mercados de turismo de alto padrão e sinaliza mudança no comportamento do viajante

Conteúdo sob responsabilidade da GAV
fonte

Com empreendimentos inovadores, Gav Resorts se destaca nessa modalidade de turismo (Divulgação/Gav Resorts)

O mercado de luxo no Brasil passa por uma transformação que vai além do aumento de renda ou da ampliação da oferta. Segundo dados recentes da Euromonitor, o país se tornou o 9º maior mercado de turismo de luxo do mundo, com crescimento de 31% impulsionado principalmente pela busca por experiências - um movimento que reposiciona a forma como o setor entende valor.

Se antes o luxo estava associado à posse de bens tangíveis, como imóveis e produtos de alto padrão, hoje ele se desloca para o campo da vivência. A mudança acompanha um consumidor que, diante de uma rotina mais acelerada e conectada, passa a valorizar momentos de pausa, conexão e exclusividade.

“Não é mais sobre o tamanho do apartamento ou a beleza da piscina. É sobre o que a gente faz o cliente sentir”, afirma Gilson Gratão, sócio-diretor da GAV Resorts. Para ele, o foco deixa de ser o produto em si e passa a ser a experiência proporcionada.

A mudança não é apenas semântica. Ela impacta diretamente a lógica de precificação e posicionamento das empresas. “O verdadeiro luxo é o valor percebido. É a capacidade de entregar algo tão único e significativo que o preço se torna secundário”, diz Gratão.

Esse novo comportamento também expõe um descompasso dentro do mercado. Parte dos empreendedores ainda opera sob a lógica tradicional, focada em atributos físicos e métricas de preço, enquanto outra parcela começa a estruturar suas ofertas a partir de experiências e significado.

image O luxo, nesse novo contexto, passa a ser associado à qualidade da experiência vivida (Divulgação/GAV Resorts)

“Por muito tempo, o mercado vendeu posse. Mas o luxo de hoje está ligado à escassez de tempo, à busca por autenticidade e à necessidade de desconexão”, afirma o executivo. “Quem não enxerga isso continua vendendo ‘tijolo’, enquanto o cliente está buscando ‘sentimento’.”

No turismo, essa mudança se traduz em uma valorização crescente de destinos e produtos que oferecem vivências mais personalizadas e menos padronizadas. O interesse por roteiros que combinam bem-estar, natureza, cultura local e exclusividade tem ganhado espaço, especialmente entre consumidores de maior poder aquisitivo.

Para especialistas, trata-se de uma transformação estrutural, e não de uma tendência passageira. O luxo, nesse novo contexto, deixa de ser apenas um marcador de status e passa a ser associado à qualidade da experiência vivida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

gavresorts

empreendimento

vempragav2026

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda