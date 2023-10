Lojas Radisco agora serão chamadas de Gazin

O Grupo Gazin anunciou que a partir de agora as lojas Radisco, adquiridas em agosto de 2022, serão chamadas oficialmente de Gazin, formando uma extensa rede com mais de 330 lojas espalhadas por diversos estados do país.

Localizadas no estado do Pará, com sede na cidade de Capanema, as 18 unidades da Radisco são direcionadas para a venda de eletrodomésticos e eletrônicos.

E, ao longo dos anos, consolidou-se na região como uma das principais referências no mercado, fornecendo uma ampla variedade de produtos eletrônicos e serviços de alta qualidade para os seus clientes.

Com a mudança para o nome Gazin, a empresa reforça o seu compromisso em fornecer aos seus consumidores a melhor experiência de compra possível, oferecendo diversos serviços presentes em todas as lojas Gazin.

São eles: garantia estendida para os produtos, e-commerce, aplicativo, streamings e jogos, consórcios e seguros que podem ser solicitados pelo GazinBank, banco digital da marca; viagens, que podem ser contratadas pela agência de viagens do grupo; produtos de marca própria, como colchões, estofados e muito mais.

Utilidades que irão facilitar a vida dos clientes, promovendo mais praticidade para o dia a dia.

A nova identidade das lojas está alinhada com a visão do grupo de se tornar a primeira escolha quando se trata de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e muito mais, sempre mantendo o foco no atendimento ao cliente e na qualidade dos produtos.

Com a nova marca, a antiga Radisco também apresenta um logotipo renovado e uma identidade visual atualizada em conformidade com as lojas Gazin.

Os clientes podem esperar a mesma qualidade excepcional de produtos e serviços pelos quais a empresa é conhecida há décadas.

A Radisco, que agora é Gazin, está presente nas cidades de Capanema, Santa Luzia do Pará, Primavera, São João de Pirabas, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Castanhal, Mãe do Rio, Igarapé-Açú, Irituia, Santa Maria do Pará, Nova Esperança do Piriá, São Domingos do Capim, Paragominas, Capitão Poço e Bragança.

Grupo Gazin

O Grupo Gazin é uma empresa brasileira que atua em diversos setores de negócios. Fundada há 57 anos, a Gazin começou como uma pequena loja de móveis e eletrodomésticos na cidade de Douradina, no interior do estado do Paraná.

Hoje, o grupo possui mais de 330 lojas em 9 estados e 15 centros de distribuição localizados de forma estratégica pelo Brasil.

Ao longo desses anos, expandiu as suas atividades e se tornou um conglomerado empresarial com presença nacional, atuando também em outras áreas além do varejo, como na indústria, com a fabricação e venda de colchões, autoposto, consórcio, seguros, atacado, banco digital e viagens.