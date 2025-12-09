LM Run Club movimenta corredores e fortalece a cultura esportiva local

No último sábado (6), aconteceu mais uma edição da LM Run Club, que movimentou corredores e reafirmou a importância da corrida na vida da comunidade local. A LM Run Club se tornou um evento referência no cenário esportivo por reunir, de forma muito especial, bem-estar, conexão entre pessoas e um estilo de vida saudável em uma experiência totalmente exclusiva. Em sua terceira edição, o encontro levou participantes para as ruas da capital paraense, Belém.

Com opções para todos os perfis, caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, a LM Run Club reforçou o compromisso em incentivar a prática esportiva de maneira acessível, acolhedora e cheia de energia boa.

“Estamos na terceira edição da LM Run Club. Mais um evento de sucesso, mais uma manhã com muito esporte e muita diversão. E a Leal Moreira sempre acreditou no esporte paraense, sempre gosto de falar isso. A Leal Moreira é uma empresa que nasceu junto com o esporte, que acredita no esporte, que acredita em incentivar o esporte, e é isso que nós trouxemos para todos os nossos clientes, amigos e parceiros”, conta Igor Moreira.

Nas duas primeiras edições, o evento já havia se destacado pelo alto nível de engajamento entre clientes, parceiros estratégicos e influenciadores, fortalecendo a presença da Leal Moreira e dos patrocinadores no universo esportivo premium.

A programação pode contar com a participação de importantes patrocinadores e apoiadores. Entre os patrocinadores, destacam-se, Celmar Belém, Famiglia da Pizza, Loja Movement Belém, Sierra Belém, WIN Business Network Education, JVF Tributos - Advogados, Mais Construir, Marcelino Café, Pinheiro e Mendes Advogados, Norte Glass Temper, Solest Engenharia Estrutural, Tabalmix - Sustentabilidade em Concreto, Vertical Locações e Mendes Ishak Amaro Soluções Empresariais.

LM Run Club atraiu um público extremamente engajado (Divulgação/Leal Moreira)

Além disso, teve o apoio fundamental de Geek Burger, Olympikus, Stanley Abreu - Consultor Imobiliário, Sport Show e Jean da Silva - Fisioterapeuta Esportivo, que contribuíram para o sucesso do evento.

A LM Run Club atraiu um público extremamente engajado, consolidando ainda mais a Leal Moreira como uma marca que preza pela saúde, movimento e conexões autênticas. Além disso, proporcionou aos patrocinadores uma valiosa oportunidade de visibilidade e de estreitar laços com um público de alto nível, inserido em uma plataforma esportiva em constante crescimento.