LM Platinum Tower chega ao mercado em noite exclusiva em Belém

A Construtora Leal Moreira e a MMI Incorporações apresentaram oficialmente, na quarta-feira (26), o LM | Platinum Tower, novo empreendimento corporativo de alto padrão que chega ao mercado com uma proposta voltada a empresas que valorizam localização estratégica, tecnologia e um ambiente alinhado às novas demandas do mundo dos negócios.

O pré-lançamento foi realizado na Usina 265, em uma noite exclusiva para convidados, que trouxe como atração principal a palestra de Alfredo Soares, um dos nomes de destaque do empreendedorismo brasileiro. Empresário, cofundador e mentor do G4 Educação, sócio da VTEX, investidor-anjo e autor de best-sellers, Alfredo Soares é reconhecido por sua atuação nas áreas de empreendedorismo, vendas, gestão e crescimento de negócios.

Alfredo Soares foi um dos palestrantes na noite de lançamento do LM | Platinum Tower (Divulgação/Leal Moreira)

A escolha do endereço do empreendimento também carrega um significado especial para a Leal Moreira. O LM | Platinum Tower será construído na esquina da Avenida João Balbi com a Doca de Souza Franco, local onde, durante anos, funcionou a sede da própria construtora.

“Hoje é um dia muito especial para nós, da MMI Incorporações e da Leal Moreira. O LM Platinum dá continuidade a um legado familiar, em um endereço escolhido pelo meu avô, que acreditou no potencial comercial deste lugar. Agora, transformamos essa história em futuro, com um empreendimento pensado para as novas demandas do mercado e para se tornar referência corporativa na Amazônia”, conta Igor Moreira, representante da MMI Incorporações.

O projeto arquitetônico é assinado pela RW ARQ CONCEPT, enquanto o projeto paisagístico leva a assinatura de Paulo Morelli, reforçando a proposta de criar um endereço corporativo contemporâneo e integrado à cidade.

Evento contou com a presença de convidados, além do palestrante Alfredo Soares, empresário, cofundador e mentor do G4 Educação (Divulgação/Leal Moreira)

A experiência do empreendimento também se estende aos espaços de convivência e às áreas condominiais. A decoração das áreas condominiais é assinada por Fernanda Marques, enquanto a Pitá Arquitetura, escritório especializado em projetos de interiores corporativos, apresenta sugestões de decoração para as salas comerciais, ampliando as possibilidades de personalização dos espaços de trabalho.

“Na esquina da João Balbi com a Doca, a Leal Moreira construiu 24 anos de história, marcada por desafios e conquistas. Esse legado está presente no LM Platinum Tower. Como meu pai nos ensinou, uma empresa é feita de pessoas, valores e visão. É isso que levamos ao empreendimento, agora aliados à tecnologia, ao design e à inovação. Estamos felizes com esse novo capítulo, que acreditamos marcará o cenário urbanístico de Belém”, disse André Moreira, porta-voz da Leal Moreira.

LM | Platinum Tower reúne diferentes formatos de unidades para atender a perfis diversos de negócios (Divulgação/Leal Moreira)

O LM | Platinum Tower reúne diferentes formatos de unidades para atender a perfis diversos de negócios. São três modalidades: Comercial Flex, com metragens de 24 m² a 38 m²; Comercial Executive, de 44 m² a 85 m²; e Corporate, com áreas de 198 m² a 418 m².

O empreendimento nasce, assim, não apenas como um novo endereço corporativo, mas como parte de um movimento de transformação de uma das áreas mais importantes de Belém. Ao reunir diferentes formatos de unidades, arquitetura, paisagismo e interiores, o LM | Platinum Tower preserva a relação histórica da Leal Moreira com o local e projeta esse endereço para o futuro.