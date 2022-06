Lista de compras: dicas para montar a sua e economizar no supermercado

Preparar a lista de compras é uma estratégia para poupar tempo e também dinheiro na hora do supermercado. Isso porque uma lista objetiva evita a aquisição de itens supérfluos e excedentes, diminuindo também a necessidade de outras idas ao mercado.

Fazer uma lista completa demanda uma organização contínua em casa, tanto na hora de armazenar os produtos quanto através do controle em relação aos itens que estão se esgotando. Veja a seguir algumas dicas para que montar uma lista de compras assertiva!

1. Organize o que tem em casa: manter os produtos arrumados por tipo e utilidade, e facilmente visíveis, permite identificar mais rapidamente aqueles itens que estão acabando. Então é só olhar com atenção a geladeira, os armários, a despensa, banheiro e lavanderia.

2. Estipule o cardápio da semana: definindo os principais pratos e refeições da semana fica mais fácil mapear os ingredientes necessários para a lista de compras.

3. Separe as categorias: na hora de listar, separe o que são alimentos (frutas, verduras, legumes, congelados, laticínios, etc), dos produtos de limpeza e higiene e assim por diante. Dessa forma será possível fazer as compras por corredor e economizar tempo.

4. Defina a quantidade de itens: com base no consumo da família e na frequência das idas ao supermercado, defina quantas unidades comprar de cada produto e, no dia a dia, acompanhe o consumo.

5. Deixe a lista em um local visível: dessa forma todos da casa podem contribuir quando notarem que algo está faltando e também podem tomar para si a tarefa de fazer as compras.

6. Experimente aplicativos: se usar papel e caneta não combinam mais com o seu estilo de vida, teste fazer a lista de compras em aplicativos específicos para esta tarefa. Aqui vão três sugestões de apps gratuitos e disponíveis para os sistemas Android e IOS: Lista de compras de supermercado (Listonic), Bring! e A Lista de Compras.

Quando tiver sua lista pronta, confira as ofertas dos supermercados Preço Baixo. Clique aqui e descubra como economizar ainda mais!