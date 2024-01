'Liquida Boulevard’ oferece descontos de até 60%

Para os consumidores que estão em busca de ofertas, o momento de comprar com desconto chegou. Passadas as festas de fim de ano, período bastante aquecido para o comércio, chegam as liquidações. No Boulevard Shopping, a “Liquida Boulevard” oferece uma seleção de produtos com até 60% de desconto em itens de diversos segmentos, como vestuário feminino, masculino, infantil, acessórios, beleza e bem-estar.

Algumas ofertas em destaque podem ser conferidas na vitrine de produtos, disponível no site do Boulevard Shopping. Presencialmente, as peças remarcadas estarão etiquetadas indicando o desconto. A promoção segue até dia 21 de janeiro, domingo.

Liquidação segue até o dia 21 de janeiro (Divulgação/ Boulevard Shopping)