LibTalks Amazônia: confira histórias de empreendedorismo no interior de Roraima

Boa Vista, a capital de Roraima, foi palco de grandes ideias no dia 27 de março. A cidade recebeu mais uma edição do LibTalks Amazônia, evento promovido pelo Grupo Liberal. O debate foi mediado pela jornalista Layse Santos, na Faculdade Estácio de Boa Vista, e reuniu empreendedores que investem em economia, com pesquisa e tecnologia. O evento teve apoio da cooperativa Sicredi.

Leonardo de Oliveira, do projeto Banana Chips, contou a história de sucesso de sua família de produtores rurais, que transformou a produção de banana tradicional em um negócio inovador: o Banana Chips Roraima. O produto chama a atenção pela qualidade e pela forma como transformou um desafio em oportunidade.

"A gente já tem uma grande clientela dentro e fora de Roraima, mandamos nosso produto para Manaus e outros estados brasileiros. Ainda temos problema com a questão da logística. O custo da distribuição cresce e encarece o produto e isso nos trava”, afirmou Leonardo.

Já Hyana Lima Primo, chefe-geral da Embrapa, em Roraima, ressaltou a ampla experiência enquanto pesquisadora em diálogo permanente com produtores da agricultura familiar e povos tradicionais.

A transmissão do evento aconteceu ao vivo, pelo canal oficial de O Liberal no YouTube e pelo portal liberal.com.

Acre recebe próxima edição do LibTalks Amazônia

A próxima parada do LIBTalks Amazônia já tem data marcada e acontece em Rio Branco, a capital do Acre, no dia 24 de abril. O debate será realizado no auditório da Estácio Unimeta, na estrada Alberto Torres, 947. A jornalista Nellia Ruffeil é a mediadora do evento, que contará com os seguintes paineis: Feira Sisa + (Economia Verde), Case Sebrae (Mentoria) e Bioeconomia Acreana (Produtos da Floresta).

O Acre promove uma economia sustentável focada na bioeconomia, com a meta de crescer preservando a floresta amazônica. Através da "Agenda Acre 10 Anos" (2023-2032), o estado incentiva a produção local, agricultura familiar e cadeias produtivas florestais, como cacau, café e manejo de carbono, equilibrando conservação ambiental com desenvolvimento social e geração de emprego.

Além disso, o protagonismo feminino no Acre é grande, com muitas mulheres atuando na floresta de forma potente e preocupadas com a sustentabilidade.

Principais pilares da economia sustentável no Acre:

· Bioeconomia e Produção Sustentável: Foco no cultivo de produtos que promovem o sequestro de carbono (cacau, cupuaçu, café) e fortalecimento da produção local de pequeno e grande porte.

· Mercado de Carbono: O estado é destaque em políticas de conservação e busca financiamento para projetos de redução de emissões, atraindo parcerias internacionais e nacionais, incluindo acordos com o BNDES.

· Agenda Acre 10 Anos: Planejamento estratégico que inclui a reinvenção de cadeias produtivas, infraestrutura, cultura, turismo e inovação.

· Gestão de Resíduos e Biodiversidade: Iniciativas como o "Acre Recicla" visam gerenciar resíduos sólidos, enquanto o estado mantém grandes porções de florestas intactas.

· Indústria e Exportação: Além da bioeconomia, o estado investe na exportação de carne bovina e soja, buscando integrar essa produção à sustentabilidade.